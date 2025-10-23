Moria Casán vuelve a la televisión y lo hace a lo grande. La emblemática diva del espectáculo argentino desembarca en eltrece con un nuevo programa matutino que debutará en noviembre, marcando así su regreso al canal donde dio sus primeros pasos hace más de cinco décadas.

En un mano a mano exclusivo con Ciudad, Moria adelantó cómo vive esta nueva etapa y, fiel a su estilo, lanzó una frase que ya promete convertirse en un clásico.

“Vamos a penetrar la pantalla de eltrece. Y hace falta, porque hay mucha gente en modo pañal que no atraviesa. Yo te la penetro”. Moria Casán.

MORIA CASÁN VUELVE A ELTRECE, EL CANAL QUE ACUNÓ SU CARRERA HACE MÁS DE 50 AÑOS

Con humor y picardía, la conductora aseguró que se siente feliz de volver a un canal de “linaje” como eltrece.

“Comencé mi carrera acá hace más de 50 años, y ahora me desvirgan de la mañana. Nunca hice la mañana, hice tarde, noche, todo… pero la mañana me faltaba”, bromeó.

Video: Ciudad Magazine

Consultada sobre qué puede esperar el público de esta nueva apuesta televisiva, Moria respondió con su característico desparpajo:

“Esta nueva mañana del 13, para mí, va a ser too much. Y para la gente que lo reciba también, porque vamos a dar lo mejor”.

El ciclo —que marcará el debut de la artista en el horario matutino— combinará el estilo inconfundible de Moria con entrevistas, actualidad, humor y su inagotable carisma.

Antes de despedirse, la “One” le envió un mensaje a sus seguidores y a Ciudad.

“A Ciudad.com, un beso grande, gracias siempre por acompañarnos”. Moria Casán.

Con su energía arrolladora y frases inolvidables, Moria Casán promete revolucionar las mañanas de eltrece. Y como ella misma anticipó: “Va a ser too much”.