Sabrina Rojas y José Chatruc eligieron Brasil como destino para una escapada romántica y dejaron ver parte de su intimidad a través de redes sociales.

Las postales no tardaron en viralizarse: escenas relajadas, momentos de complicidad y hasta mimos en el ascensor que captó la atención de sus seguidores.

En una de las imágenes más comentadas, la pareja se muestra a puro cariño en un espacio cerrado, lejos de la playa y del paisaje paradisíaco, pero con una cercanía que dice más que cualquier postal turística.

El gesto espontáneo, casi robado, reforzó la narrativa de una conexión genuina que crece lejos del ruido mediático.

Pero si hubo un detalle que se llevó todas las miradas fue el look de Sabrina. Desde la arena, la modelo apostó por una microbikini animal print en amarillo y negro, una elección que combina sensualidad y tendencia en partes iguales.

Fotos: @rojassasi

La bikini que confirma el regreso del animal print

El diseño elegido por Rojas no es casual: el animal print vuelve con fuerza esta temporada, pero en versiones más depuradas y gráficas. En su caso, optó por un conjunto de corpiño minimalista con breteles finos y una bombacha de tiras regulables que estiliza la silueta y suma un aire desenfadado.

El contraste entre el amarillo vibrante y el negro intenso potencia el bronceado y convierte a la prenda en una verdadera pieza statement. No se trata solo de una bikini, sino de una declaración de estilo: audaz, moderna y alineada con las tendencias internacionales.

Por: Estefania Lisi

Postales íntimas y complicidad en redes

Además de los looks, lo que más resonó fue la naturalidad con la que ambos comparten su vínculo. Las fotos muestran desde momentos relajados en la playa hasta escenas más privadas.

Sin grandes producciones ni poses forzadas, Sabrina Rojas y José Chatruc construyen una narrativa visual cercana, donde el amor y el disfrute se imponen por sobre cualquier estrategia.

Un viaje, una tendencia y una historia en construcción

La escapada a Brasil funciona así en varios niveles: como descanso, como vitrina de estilo y también como confirmación de un vínculo que se muestra cada vez más sólido. Entre paisajes soñados, gestos íntimos y elecciones fashion acertadas, Sabrina vuelve a posicionarse como referente de tendencias, incluso en sus momentos más espontáneos.

Y si algo queda claro tras estas imágenes, es que el verano ya tiene protagonista: el animal print, versión 2026, llega para quedarse.