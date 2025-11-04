Luego de que trascendiera la primera foto en pareja de Nico Vázquez y Dai Fernández, y ante el viaje de ambos a los EE.UU. la prensa fue en busca de Gonzalo Gerber, que reveló cómo se enteró de esta relación, que habría empezado mientras estaba en pareja con la actriz de Rocky.

En medio de la repercusión, Gonzalo Gerber, ex novio de Dai, decidió hablar por primera vez sobre la relación que sacudió a la farándula. El bailarín y actor se mostró tranquilo y sin intenciones de polemizar respecto a sus sentimientos.

Fue este lunes durante los Premios Hugo, que Gerber fue consultado sobre el flamante noviazgo de su ex. Sin vueltas, lanzó: “Me enteré de la relación el mismo día que ustedes, me enteré igual que ustedes”. La frase, casualmente, recordó a la que usó Nicki Nicole cuando se enteró de la infidelidad de Peso Pluma.

Gonzalo Gerber en los Premios Hugo (Foto: Movilpress)

GONZALO GERBER HABLÓ SOBRE EL IMPREVISTO ROMANCE DE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ

A pesar de la sorpresa, Gerber aclaró que “está todo bien”, y agregó: “Nos separamos de la mejor manera, si después surgió el amor, no sé”. Al igual que Gimena Accardi, quien también se expresó sobre la pareja, Gerber les deseó lo mejor: “Les deseo lo mejor, felicidad absoluta”, aunque en su caso no hizo gestos de negación con la cabeza.

Según contó el premiado actor y bailarín, el vínculo con Dai Fernández no terminó mal. “Seguimos hablando, tenemos a Panchita en el medio, una perra que tenemos en común”, contó el bailarín, dejando en claro que mantienen el contacto por su mascota.

Sin embargo, Gerber confirmó que decidió dejar de seguir tanto a su ex como a Nico Vázquez en redes sociales: “Es lo más normal cuando las relaciones se terminan”. Consultado sobre la posibilidad de compartir un proyecto con el actor, Gerber fue cauto: “Hay que ver, no sé. Creo que cada uno en el ambiente hace lo que puede, su arte es espontáneo y a veces suceden cosas, si sirve el proyecto, estaría bueno”.

Gonzalo Gerber en los Premios Hugo (Foto: Movilpress)

