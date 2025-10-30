Luego de que se viralizaran las fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández, los protagonistas de Rocky, disfrutando juntos y confirmando su romance, Gime Accardi usó su cuenta oficial de Instagram para dejar sus reflexiones.

Qué dijo Gime Accardi sobre las fotos de Nico Vázquez y Dai Fernández

Mientras las imágenes de su ex pareja, Nicolás Vázquez, junto a Dai Fernández se volvieron tendencia, Gimena Accardi se mantuvo al margen del tema y demostró estar viviendo una etapa de crecimiento personal y profesional.

La actriz —que estuvo en pareja con Vázquez durante casi 20 años— compartió un mensaje positivo y agradecido, destacando su amor por el trabajo y los buenos momentos que atraviesa.

Foto: Captura de Instagram Stories (@gimeaccardi) Por: Fabiana Lopez

El mensaje de Gime Accardi en Instagram

Gimena Accardi celebró su nominación a los Premios Martín Fierro al Streaming como Mejor Co-conductora por su labor en el canal OLGA.

Gimena Accardi en el desfile de Esquina (Foto: Movilpress).

“En el 2023 fui a Olga sólo por un día y al final me quedé a vivir. Encontré un lugar para ser yo, donde la gente podía conocerme casi al 100%. Un lugar para charlar, jugar, crear, escuchar, aprender y divertirme. Conocí gente que hoy son amigos. Fue mi refugio en días duros, mi parque de diversiones en pleno subidón y el planeta al que me voy para olvidarme de todo.”

Gimena Accardi. Foto: Olga.

LAS PRIMERAS FOTOS DE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ JUNTOS TRAS BLANQUEAR SU RELACIÓN

A poco de haber confirmado que su relación de amistad subió un escalón más y se transformó en algo más que un vínculo de mucha complicidad, finalmente aparecieron las primeras fotos de Nicolás Vázquez y Dai Fernández juntos. En Sálvese Quien Pueda mostraron las imágenes que confirman que la historia de amor entre el actor y su compañera en la obra de teatro “Rocky” avanza a paso firme.

“Por fin. A partir de que él dio la nota y empezó a salir en todos lados que estaban juntos, finalmente empezaron a mostrarse. Se los ve cada vez más unidos, comparten mucho tiempo juntos, van y vienen a muchos lugares”, contaron en el ciclo de América.

Según revelaron, la pareja ya planea su primer viaje juntos: “Ahora se van en unos días a Filadelfia (Estados Unidos) para correr la carrera más importante, la carrera de Rocky. Van con un productor y dos chicos del equipo de la obra”.

Foto: Captura (América)

Además, mencionaron que durante ese viaje tendrán una reunión clave: “Van a encontrarse con el equipo de Sylvester Stallone, porque el propio Stallone va a venir a ver Rocky a la Argentina. La negociación está muy avanzada”.

En las imágenes difundidas, se los ve relajados, sonrientes y con café en mano, disfrutando de una tarde juntos: “A él se lo ve feliz. Ya no es raro verlos juntos. Comparten los días en ambas casas”, cerraron.