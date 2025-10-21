A días de que se conociera públicamente la relación entre Nico Vázquez y Dai Fernández, su coprotagonista en la obra Rocky, Gime Accardi compartió una serie de fotos que generaron furor entre sus seguidores.

La publicación, en la que se la ve radiante con un look elegante y natural, acumuló miles de “me gusta” y una avalancha de mensajes de apoyo.

Sin necesidad de decir una palabra, la actriz recibió un contundente respaldo del público, que no dudó en expresarle su cariño en los comentarios.

“Del lado de Accardi siempre 😎”, escribió una usuaria, mientras que otra sintetizó el sentimiento general con humor: “Te pedimos que te destaques, no que humilles Gimenaa 🔥🔥🔥”.

“Reina indiscutida” y “leona”: así la bautizaron sus fans

Entre los miles de mensajes, se repiten las expresiones de admiración hacia Gime:“Reina indiscutida”, “Donde pisa una leona… ❤️🔥” y “La mujer más bella de la Argentina, no hay debate”, fueron algunos de los comentarios más celebrados por sus seguidores.

Otros optaron por resaltar su fortaleza emocional tras la ruptura con Vázquez:“Gime hermosa, al final la vida pone a cada uno en su lugar 👏”, “Las girls te bancamos 👏”, y “Queremos que te encuentres un chongo que te haga de todo menos sufrir”.

Incluso hubo quienes notaron un dejo de melancolía en su mirada:“Si los ojos son los espejos del alma, se notan tristes los tuyos, pero volverán a brillar preciosa Gime 🙌✨👑”, comentó una seguidora, en un mensaje que acumuló decenas de likes.

Una publicación que marcó posición sin decir una palabra

Aunque Gime Accardi no hizo referencia directa a la nueva relación de su ex, su presencia en redes fue leída por muchos como una forma de plantarse con elegancia. “HABLAN TANTO Y EL TIEMPO LO DICE TODO 🙌👑❤️”, resumió una fan, reflejando el espíritu general de la comunidad que la apoya.

Entre la admiración, el humor y la empatía, su perfil se convirtió en un espacio de catarsis colectiva donde cientos de usuarias se identificaron con ella y la llenaron de energía positiva.

“Podrán??? Jamás”, escribió una seguidora, sintetizando el clima de sororidad que se formó alrededor de la actriz.