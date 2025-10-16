La confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández, ambos protagonistas de la obra Rocky, generó un gran revuelo en redes sociales.

La noticia llega apenas tres meses después de la separación de Vázquez y Gimena Accardi, quienes estuvieron 18 años en pareja, y un mes después de que Fernández se separara de Gonzalo Gerber, con quien mantuvo una relación de siete años.

Mientras el nuevo vínculo entre los actores se hacía público a principios de octubre, los seguidores de Gimena Accardi inundaron su cuenta de Instagram con mensajes de apoyo y afecto.

Foto: captura de Instagram

LOS FUERTES MENSAJES DE APOYO A GIME ACCARDI TRAS EL BLANQUEO DE RELACIÓN ENTRE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ

En su último posteo, los comentarios reflejan la empatía y la solidaridad del público hacia la actriz.

“Ella no tiene que limitar los comentarios, estamos con vos Gime”, escribió una usuaria, mientras otra afirmaba: “Yo? Del Club Atlético Gime Accardi bebé 🔥❤️”.

Muchas personas destacaron su entereza y autenticidad luego de que Accardi rompiera el silencio sobre su separación:

“Saliste a decir la posta y todas te seguimos bancando, la única que no tiene que limitar los comentarios! SOS hermosa!”, comentó una seguidora.

“Tuviste que salir a hablar de algo tan íntimo y quisieron hacerte quedar mal, pero no lo van a lograr. Siempre de tu lado, reina”, expresó otra.

Otros mensajes apuntaron directamente al contraste con la nueva relación del actor:

“Ni a los talones la otra. SOS HERMOSA”, “Ahora que Nico blanqueó con su compañera, ¿qué van a decir de vos?”, fueron algunos de los comentarios más destacados, que recibieron cientos de “me gusta”.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

A pesar del revuelo mediático, Accardi mantiene su perfil bajo y continúa recibiendo muestras de cariño, admiración y respeto de parte del público:

“Ovarios y belleza de sobra. ¡Te admiro!”, “Gime es Gime, estamos de acuerdo? No tiene comparación esta mujer”, escribieron sus fans, que incluso se autodenominan como parte del “Club Atlético Gimena Accardi”.

La actriz, que en los últimos meses se mantuvo enfocada en su carrera y en nuevos proyectos personales, vuelve a ser tendencia, esta vez por el apoyo masivo y la empatía del público ante una separación que sigue dando que hablar.