Este miércoles, Nico Vázquez volvió a hablar tras el blanqueo de su romance con Dai Fernández y, entre otros temas, hizo foco en cómo le contó sobre esta relación a su ex, Gime Accardi, con quien sigue en contacto permanente.

Nico explicó que, después de 18 años de relación, mantiene fluido contacto con su ex, con quien charla sobre lo que siente, y volvió a aclarar que lo de él y su coprotagonista de Rocky es “muy reciente, como de cuatro semanas”.

Gime Accardi, Nico Vázquez y Dai Fernández

“¿Sentís que es un vínculo que puede ir encaminado hacia una nueva relación?”, le preguntó el cronuista de SQP. “Ojalá. No sé. Es muy próximo. Creo que cualquiera de nosotros nos puede pasar de que tengas una amiga o un amigo, y en algún momento... No pensé que me iba a pasar en este momento, pero me está pasando y me lo estoy permitiendo”, explicó el actor.

Leé más:

Nico Vázquez reveló qué es lo primero que desea hacer con su novia Dai Fernández: “Con ella quiero poder…”

NICO VÁZQUEZ REVELÓ CÓMO LE CONTÓ A GIME ACCARDI SOBRE SU ROMANCE CON DAI FERNÁNDEZ, SU COMPAÑERA DE ROCKY

Ante la consulta sobre la forma en la que le contó a Gima Accardi sobre el romance con Dai Fernández, Vázquez señaló que “es una cuestión de cuando vos estás tanto tiempo con una persona y la relación que yo tengo con ella que es muy buena, porque hablamos”. “Nunca me vas a escuchar hablando mal de Gime”, aseguró.

“Y me animo a decirte que nunca vas a escuchar a Gime hablando mal de mí. Si después me equivoco, bueno, Dios me lo hará saber”, especuló, antes de seguir explicando cómo tratan el tema de las especulaciones de los medios respecto a temas como los mensajes de Dai en las publicaciones de ambos en las redes sociales.

Gime Accardi y Nico Vázquez (Foto: Instagram @gimeaccardi)

“Explicándole que es parte de un negocio. Es parte de un morbo y de algo feo. Si Dai es amiga mía, ¿qué va a querer para mí? Lo mejor, entonces, me ponía a mí o a Gime lo mejor. Mi amistad es con Dai y la de Dai es conmigo. ¿Qué sabe lo que te depara la vida? Eso fue real hace un año, un año y medio. Como es real lo que nos pasa ahora, en otras circunstancias. Y eso hay que entenderlo bien, la vida misma. No podés elegir qué te va a pasar”, cerró Nico.

Leé más:

Nico Vázquez blanqueó su relación con Dai Fernández: “Está todo muy claro”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.