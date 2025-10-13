Marcela Tauro expotó en vivo contra Nicolás Vázquez en Infama.

Todo comenzó cuando el movilero Oliver contó al aire que el actor había decidido no dar la nota tras escuchar comentarios del panel.

“Se enojó conmigo Nico Vázquez”, dijo Tauro, sorprendida al aire. Acto seguido, lo atendió indignada: “No le hicimos un mal trato, hablamos lo que pensamos, nada más. Está en todo su derecho, pero puede decírmelo en la cara también“.

Marcela Tauro explotó contra Nico Vázquez en vivo (Captura de Infama)

NICO VÁZQUEZ SALIÓ DEL TEATRO Y TUVO UN CRUCE CON TAURO

Minutos después, el propio Nico Vázquez salió en vivo, desde adentro del teatro, para aclarar la situación y responderle a la conductora.

“Hermosa, Marcela. Lo que menos quiero es hacer un vivo, pero salgo para que te saques cualquier tipo de fantasma. No estoy enojado con vos, simplemente cuando escucho que decís cosas que no son, tengo derecho a responder. Me gusta que digan las cosas como son, nada más”, dijo el actor, molesto.

Tauro le retrucó que el programa solo estaba dando su opinión, mientras sus compañeros le marcaban que el actor suele “jugar de bueno”.

En medio del ida y vuelta, Vázquez terminó admitiendo su vínculo con Dai Fernández, su compañera en Rocky, luego de su separación de Gimena Accardi: “Es algo de hace días, no tiene título. ¿Por qué tengo que estar confirmando? Está todo muy claro”.

