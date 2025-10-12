En los últimos días comenzó a circular el rumor de un inminente blanqueo entre Nico Vázquez y Dai Fernández que ocupó los titulares de los portales de espectáculos, y ahora el actor de Rocky salió a aclarar los puntos sobre esta situación, a tres meses de su separación de Gime Accardi.

Este domingo en Infama el cronista Oliver Quiroz presenció la furia del actor con los dichos de Marcela Tauro y sus panelistas mientras esperaban que se arreglaran unas fallas técnicas, pero luego él volvió y dejó en claro que sí hay algo con su coprotagonista.

“Es algo que no tiene títulos esto. Es algo de días”, le dijo a la conductora, dejándola helada. “Estoy divorciado, solo. Cualquier circunstancia en la que me encuentre yo o Gimena, no tenemos por qué dar explicaciones. Los dos estamos solos”, justificó.

NICO VÁZQUEZ BLANQUEÓ SU ROMANCE CON DAI FERNÁNDEZ AUNQUE ASEGURÓ QUE “SE ESTÁN CONOCIENDO”

De esta manera, el actor dejó en claro que, pese a los rumore de que engañó a Gime Accardi con Dai, la relación solo lleva “días”. “No tengo que blanquear nada, no estoy de novio con ella. Sí, la estoy conociendo”, reconoció.

“Fuimos compañeros, después pasamos a amigos, mejores amigos, y nos apoyamos mucho en el último tiempo. Ahora nos estamos conociendo desde otro lugar”, afirmó, concretando el anunciado blanqueo en los medios de comunicación.

