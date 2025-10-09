En medio de las versiones que lo vinculan sentimentalmente con Dai Fernández, Nico Vázquez decidió enfrentar los rumores y habló a corazón abierto sobre su presente.

El actor, que atraviesa un gran momento profesional con la obra Rocky, se mostró sincero sobre cómo elige manejar su vida privada y qué siente ante la exposición mediática.

Consultado en una entrevista con Puro Show sobre los comentarios que lo relacionan con la bailarina, Nico fue directo: “No quiero hablar de mi vida privada, porque hablé durante mucho tiempo, 30 años hablando de mi vida privada y siento que en este momento me quiero preservar, me quiero cuidar, así que estoy bien, estoy muy bien”.

Nico Vázquez habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

El actor dejó en claro que, si en algún momento inicia una relación, no tendrá problema en contarlo: “Con quien sea que empiece algo, ustedes se van a enterar, porque siempre lo hice, siempre me mostré. Si hoy no me están viendo en ningún lado, quizás es porque todavía no empecé nada con nadie. Tengo ganas de vivir la vida, tengo ganas de ser feliz”.

EL PRESENTE DE NICO VÁZQUEZ TRAS SU SEPARACIÓN DE GIMENA ACCARDI

Nico Vázquez también habló sobre su presente emocional y cómo vive este proceso tras la separación de Gimena Accardi: "Ahora te puedo decir que estoy en un momento en donde me empecé a sentir bien y estoy contento con lo de Rocky, estoy bien de salud".

Sobre los comentarios y rumores, Vázquez fue claro: “No me molesta, solo que a veces me es difícil encontrarme en este lugar. Me parece que no es interesante y quizás yo durante mucho tiempo fui de una manera, no es que lo voy a cambiar, pero me quiero preservar un poco. Estoy haciendo mucha terapia”.

