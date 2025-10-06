Paula Chaves festejó su cumpleaños número 41 con una gran fiesta que reunió a familiares, amigos y colegas del espectáculo.

Aunque la modelo y conductora cumplió años el pasado 6 de septiembre, esperó hasta este fin de semana para celebrar con todo en un bar del barrio porteño de Palermo, donde no faltaron la música, el baile y los mensajes de cariño.

Acompañada por su esposo, Pedro “Peter” Alfonso, Paula disfrutó de una noche inolvidable, marcada por el buen humor y el espíritu festivo que la caracteriza.

Paula Chaves celebró sus 41 años con una divertida fiesta: “Soy una afortunada y agradecida” | Créditos: instagram @chavespauok

A través de sus redes sociales, compartió varios videos y fotos del evento, donde se la vio sonriente y relajada junto a sus seres queridos. “Soy una afortunada y agradecida. Gracias”, escribió en Instagram junto a un carrusel de imágenes en el que destacó la alegría del encuentro.

LAS FOTOS DEL CUMPLEAÑOS DE PAULA CHAVES

Entre los invitados estuvieron algunas de sus amigas más cercanas, como Gimena Accardi, Marcela Kloosterboer, Mery del Cerro —quien asistió con su pareja, “Meme” Bouquet—, Brenda Gandini, Geraldine Neumann y Rodrigo Noya.

También se sumaron sus compañeros de Tapados de laburo (OLGA), el ciclo que comparte con Nacho Elizalde, Evelyn Botto, Luli González, Mortedor y Bernarda Cella.

El festejo incluyó una gran torta decorada con bengalas y mucha música para animar la pista. Paula, fiel a su estilo, combinó elegancia y comodidad con un look moderno que reflejó su personalidad espontánea y su entusiasmo por celebrar.