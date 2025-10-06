Paula Chaves festejó su cumpleaños y, en medio de una posible tensión por el supuesto romance de la Sabrina Rojas con el ex de la pareja actual de Pedro Alfonso (Facundo Pieres), hubo rumores sobre la flamante ausencia de la conductora de Pasó en América.

Todo se originó porque Sabrina estuvo a los besos con el también ex de Zaira Nara en un boliche, situación ante la cual se especuló con un enojo de la modelo.

Fue así que una usuaria le preguntó a Pochi de Gossipeame si Rojas no había sido invitada al cumple de su amiga, a partir de que no hubo fotos juntas.

Sabrina Rojas, ¿afuera del cumpleaños de Paula Chaves? | Créditos: Instagram @gossipeame

La periodista agregó: “Mmm, es verdad. Paula celebró su cumple y, ¿será que la limpió a Rojas por los besos en Tequila con Pieres?”.

SABRINA ROJAS ESTUVO EN EL CUMPLEAÑOS DE PAULA CHAVES

Minutos más tarde, Pochi de Gossipeame publicó una respuesta de Fernanda Iglesias respecto de la presencia de Rojas en el festejo de Chaves.

Sabrina Rojas, ¿afuera del cumpleaños de Paula Chaves? | Créditos: Instagram @gossipeame

“Fue. Yo hablé con Sabrina”, reveló Iglesias en un mensaje privado por Instagram a Pochi. Así, se desterró el rumor de la pelea.