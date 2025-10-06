Convertida en tendencia en X por un desafortunado titular, Sabrina Rojas salió a responder con todo en Instagram.

“Tiene un moño en la cabeza”, escribió un medio en su red social sobre la conductora de Pasó en América, junto a un clip del ida y vuelta de Sabrina con Martín Salwe y un influencer en los Martín Fierro 2025.

Lejos de dejar pasar la situación, Sabrina se despachó con todo, y afirmó: “Varias cosas por este título ‘Sabrina tiene un moño en la cabeza’. O es mala leche o es una grave falta de interpretación o peor aún, si interpretó mal, es peligroso el nivel de machismo”.

Sabrina Rojas reaccionó furiosa tras ser blanco de un titular machista (Foto: redes sociales)

Indignada con la publicación de “Coherencia por favor” y por deslizar que estaba “regalada” con Salwe y Lizard, Rojas le dejó un contundente mensaje al post en cuestión.

“¿Perdón? Estoy poniéndole onda a dos pibes talentosos que se merecen una nota divertida. Y si me hubiese gustado alguno, o los dos juntos, ¿en serio yo tengo un moño? ¿Y si la situación es al revés? El tipo seguro que sería un genio, ¿no?“, expresó.

Sabrina Rojas reaccionó furiosa tras ser blanco de un titular machista (Foto: redes sociales)

EL DESCARGO DE SABRINA ROJAS TRAS SER BLANCO DE UN TITULAR MACHISTA

Acto seguido, Rojas hizo un punteó en el que arremetió contra el medio que la juzgó y ofendió con sus palabras.

“Le estoy poniendo onda a una nota donde hay dos chicos talentosos y merecen que así sea”. “Si la sabés interpretar, los que me tiran onda son ellos a mí (dije que no pudo uno, menos el otro). Justamente es la manera de decirles que soy difícil”. “El que me da un beso es uno de ellos, ¿y yo tengo un moño?”. “Si la situación fuese al revés, el tipo sería un capo. Jamás se le diría ‘tiene un moño en la cabeza’”. “Hay que ser básico para tomarse literal una nota que claramente es un juego”. “Hacete honor a tu portal y tené un poco de coherencia y sentido común. Y, sobre todo, menos machirulismo”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

Sabrina Rojas reaccionó furiosa tras ser blanco de un titular machista