Sabrina Rojas no esquivó las preguntas picantes y, en plena gala de los Martín Fierro 2025, terminó mandando al frente a Marcelo Tinelli, con quien en las últimas semanas fue vinculada sentimentalmente.

“Viste que no puedo saludar a nadie que de repente es chongo. Pero lo gracioso es que todo es mentira, no la estoy pasando tan bien como creen”, dijo, con humor, en vivo en Telefe.

Cuando le consultaron directamente por el romance con el conductor, Sabrina sorprendió con su respuesta. “¿Ya estás de novia con Marcelo?“, indagó Momi Giardina. A lo que la presentadora respondió, pícara: ”Todavía no".

“Me acabo de entrar que se reconcilió con Milett Figueroa”, cerró Sabrina, mandado al frente a Marcelo, quien días atrás había anunciado el final de su historia de amor con su pareja.

MARCELO TINELLI Y LOS FUERTES RUMORES DE ROMANCE CON SABRINA ROJAS TRAS SU SEPARACIÓN DE MILETT FIGUEROA

El mundo del espectáculo volvió a sacudirse con el presente sentimental de Marcelo Tinelli, luego de que confirmara su separación de Milett Figueroa. Ahora, todos los focos apuntan a un posible romance del conductor con Sabrina Rojas.

Fue Rodrigo Lussich quien lanzó la bomba en Intrusos: “¿No será que él anduvo con Sabrina Rojas y Milett lo descubrió?”, sugirió el presentador del programa de América, con picardía.

Tras escucharlo, Paula Varela intervino: “Marcelo necesita una chica potente como Sabrina. Necesita a alguien que lo lleve de acá para allá. rápida”, remarcó.

Y Karina Iavícoli cerró, contundente: “Sabrina podría ser algo nuevo para Marcelo. Nunca madie la quiso bien a Milett. Siempre hubo como una cosa que nunca la terminaron de comprar”.