La separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no solo generó sorpresa entre los seguidores del conductor, sino que también abrió la puerta a nuevas especulaciones en el mundo del espectáculo.

En medio de esa vorágine de rumores, el nombre de Sabrina Rojas apareció como posible protagonista de una historia paralela que rápidamente se instaló en los medios.

La actriz, compañera de Tinelli en Carnaval Stream y figura del programa Estamos de Paso, rompió el silencio y aclaró los trascendidos. “No soy ninguna tercera en discordia, eso sí quiero dejarlo claro”, afirmó con contundencia en una nota para LAM.

Foto: Instagram y web.

Sin embargo, lejos de cerrar el tema, Sabrina dejó una frase que desató sonrisas y nuevas interpretaciones: “Marcelo es hipnótico, obvio”. Aunque lo dijo con humor, la declaración reforzó la idea de que entre ambos existe una complicidad especial.

Para evitar malentendidos, la actriz agregó: “Estoy entrando, me arrebatás. Marcelo es mi jefe, buena onda. Yo no tengo nada que ver”.

SABRINA ROJAS HABLÓ DE SU VIDA SENTIMENTAL

Más tarde, en Pasó en América, volvió sobre su vida sentimental y detalló sus preferencias en el terreno amoroso. “Ni muy jóvenes, ni muy maduros en lo posible, que sean contemporáneos a mi edad es lo ideal. Ahora, si hay uno de 30 muy hermoso, está bien”, confesó entre risas, marcando distancia con los rumores sobre Tinelli.

Foto: Instagram (@rojassasi)

También se definió como una mujer muy selectiva al momento de elegir pareja: “A mí es raro que me guste alguien. Yo elijo mucho quién entra a la casita y quién no”.

Con esa frase, Rojas intentó dejar en claro que su vida sentimental no responde a los comentarios que circulan en redes o en los programas de chimentos.