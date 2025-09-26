Desde que Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa, luego de desmentir los rumores de crisis en más de una ocasión, ahora Ángel de Brito contó los caprichos y exigencias de la modelo en su paso por el Bailando 2023 y el Cantando 2024.

Es que el exjurado recordó que en su momento le habían asegurado que “la insoportable era la chica que vino de Perú”, cuando todavía no era conocida en Argentina, “porque vino con la madre”.

Ángel enumeró los pedidos de Milett Figueroa durante su noviazgo con Marcelo Tinelli

“Llegaba siempre tarde a los programas y los ensayos”.

“Pidió que le saquen a Martín Salwe de partenaire, cosa que desmintió”.

“No saludaba a nadie, me contaron los altos jearcas de producción”.

“Tuvo problemas con producción, vestuario y maquillaje”

“En el Cantando le tuvieron que cambiar mil veces el equipo de peinado y maquillaje porque no le gustaba nada”.

“La señora Milett también tenía chofer propio, y la llevaba a Le Parc”.

“Terminó traicionando a Papelito, su representante, con Multitalent”.

“La vieron llorando caprichosa en maquillaje, donde la odiaban”.

Foto: Movilpress.

Al final, Ángel de Brito adelantó que Milett Figueroa no participará de la segunda temporada de Los Tinelli, pero que asistirá a los premios Martín Fierro junto a Marcelo Polino.