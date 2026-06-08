Lee tu horóscopo diario del 8 de junio de 2026 en esta nota y averigua lo que te espera para este día, según tu signo zodiacal, en las predicciones de Jimena La Torre.

Aries : La Luna Menguante te invita a escuchar tus emociones y construir acuerdos desde el corazón. El amor crece cuando compartes sentimientos con sinceridad y buscas comprensión mutua.

Tauro : La Luna Menguante te ayuda a revisar tus deseos afectivos y distinguir qué relación vale realmente tu energía. Avanzas con entusiasmo hacia vínculos más auténticos y estables.

Géminis : La Luna Menguante pide una pausa para reflexionar sobre tus relaciones. Menos palabras y más escucha te permitirán comprender mejor lo que siente quien tienes cerca.

Cáncer : La Luna Menguante favorece encuentros emotivos y celebraciones compartidas. Te permites abrir el corazón y demostrar afecto con una sensibilidad que fortalece tus vínculos.

Leo : La Luna Menguante mejora el diálogo en pareja y facilita acuerdos importantes. Recibes respuestas que te brindan tranquilidad emocional y mayor confianza en el amor.

Virgo : La Luna Menguante puede generar diferencias de opinión en temas afectivos. Evita exigir respuestas inmediatas y permite que los sentimientos encuentren su propio ritmo.

Libra : La Luna Menguante fortalece los lazos familiares y emocionales. Comprendes mejor a quienes amas y encuentras formas más equilibradas de expresar tus necesidades afectivas.

Escorpio : La Luna Menguante armoniza tus emociones y te permite sanar heridas recientes. Tu magnetismo natural atrae personas que valoran tu profundidad y autenticidad.

Sagitario : La Luna Menguante despierta tu costado más romántico y cercano. Compartir proyectos o sueños fortalece la conexión con alguien que desea crecer junto a ti.

Capricornio : La Luna Menguante te enseña que algunos procesos afectivos requieren paciencia. Evita forzar definiciones y permite que los vínculos evolucionen naturalmente.

Acuario : La Luna Menguante favorece reuniones familiares y encuentros especiales. Tu apertura emocional genera nuevas oportunidades para conectar desde un lugar más sincero.