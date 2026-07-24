Jimena La Torre compartió el horóscopo para el fin de semana del 25 y 26 de julio y anticipó qué les depara el destino a los signos del zodíaco en el amor, el trabajo, el dinero y los proyectos personales.

Tauro

Este fin de semana sentirás una mayor claridad para ordenar tus prioridades y dedicar tiempo a lo que realmente importa. La Luna creciente favorecerá el equilibrio emocional y te permitirá disfrutar de los pequeños placeres de la vida.

Carta de la suerte: Siete de Copas. “Soñás un futuro en familia con tu pareja”.

Géminis

El amor puede sorprenderte durante estos días. La Luna creciente potenciará los encuentros, las conversaciones y las conexiones sinceras, renovando tu entusiasmo y tus expectativas.

Carta de la suerte: As de Copas. “El amor es lo más preciado para tu vida”.

Cáncer

El fin de semana despertará emociones intensas, pero también una fuerte motivación para avanzar hacia tus objetivos. Será un buen momento para organizar tus ideas y proyectar nuevos desafíos.

Carta de la suerte: Ocho de Oros. “Serás equilibrado en temas económicos”.

Leo

La Luna creciente te impulsará a buscar mejoras y pensar en nuevos proyectos laborales o personales. También será un excelente momento para planificar el futuro junto a las personas que más querés.

Carta de la suerte: Tres de Oros. “Encarás un proyecto verdadero junto al amor de tu vida”.

Virgo

El amor podría presentarte un desafío inesperado. Durante este fin de semana será clave escuchar tu intuición y permitir que las respuestas lleguen sin apresurarte.

Carta de la suerte: Seis de Bastos. “Ordenás tu pasión y tu tiempo de triunfar laboralmente”.

Libra

El diálogo con la pareja o con una persona importante estará especialmente favorecido. La Luna creciente fortalecerá los vínculos y facilitará la resolución de diferencias a través del entendimiento.

Carta de la suerte: Cuatro de Oros. “Mejorás tu reputación laboral”.

Escorpio

Durante el fin de semana podrías conocer a alguien que te inspire a participar en un nuevo proyecto o descubrir oportunidades económicas interesantes. Escuchá con atención cada propuesta.

Carta de la suerte: El Mundo. “Tu fuerte, la voluntad, será mejorada con éxito”.

Sagitario

La Luna creciente impulsará los encuentros familiares y los planes compartidos. Será un momento ideal para fortalecer la confianza y disfrutar de quienes forman parte de tu vida.

Carta de la suerte: Dos de Oros. “Desarrollás un convenio con alguien que se merece toda tu confianza”.

Capricornio

Sentirás que las cosas comienzan a acomodarse a tu favor. La energía de la Luna creciente te dará el impulso necesario para avanzar con proyectos personales que venís imaginando desde hace tiempo.

Carta de la suerte: Tres de Oros. “Tenés en tu mente un proyecto personal superador”.

Acuario

El amor y la pareja ocuparán un lugar central durante el fin de semana. La Luna creciente favorecerá la estabilidad emocional y el crecimiento de los vínculos afectivos.

Carta de la suerte: La Estrella. “Confiá en el camino que elegiste; las respuestas llegarán en el momento indicado”.

Piscis

La energía de la Luna creciente potenciará tu sensibilidad y tu costado espiritual. Será un fin de semana ideal para conectar con tus emociones y abrirte a nuevas experiencias desde el corazón.

Carta de la suerte: Dos de Copas. “La pareja ideal está mucho más cerca; animate a mirarla”.