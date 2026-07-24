Hay obras que arrancan con una sonrisa y terminan con una ovación. Eso fue exactamente lo que ocurrió en una nueva función de Berlín Berlín, la comedia que se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la temporada teatral y desde Ciudad te contamos la experiencia.

Desde que se apagaron las luces del Teatro Apolo, el público se entregó por completo a una historia llena de enredos, humor y actuaciones que mantienen el ritmo de principio a fin. Con una sala completamente llena, el clima se sintió especial desde el principio.

(Foto: Ciudad Magazine).

UN ELENCO QUE SOSTIENE EL RITMO DE LA COMEDIA

El gran mérito de Berlín Berlín está en el trabajo de su elenco. Pablo Rago y Fernanda Metilli lideran una historia que encuentra un complemento perfecto en Maxi de la Cruz, Juan Pablo Geretto, Daniel Campomenosi, Andrés Vicente, Marcelo Savignone y Lucía Aduriz, quienes potencian cada situación absurda con un timing impecable.

La historia, ambientada durante la Guerra Fría, sigue a una pareja que intenta escapar al otro lado del Muro de Berlín utilizando un pasadizo secreto. Sin embargo, nada sale como estaba previsto y los malentendidos, las identidades cruzadas y las situaciones disparatadas convierten la trama en una sucesión de momentos desopilantes.

Berlín Berlín la rompió en el Teatro Apolo (Foto: Ciudad Magazine).

Si hubo un instante que resumió lo que genera Berlín Berlín fue el final. Apenas cayó el telón, toda la sala respondió con una extensa ovación de pie. Los aplausos se prolongaron durante varios minutos y los protagonistas saludaron visiblemente emocionados.

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