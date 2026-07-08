La Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) anunció la creación de los Premios Pinti, una nueva distinción que reconocerá la excelencia artística y productiva del teatro comercial argentino. El galardón llevará el nombre de Enrique Pinti y buscará convertirse en una cita anual para destacar el trabajo de artistas, directores, dramaturgos, productores y equipos creativos.

La primera ceremonia se realizará el 27 de julio en el Teatro Colón, con transmisión en vivo por eltrece. En esta edición inaugural competirán más de 20 categorías, entre ellas Mejor Comedia, Mejor Musical, Mejor Dirección y Mejor Producción, además de premios especiales a la Trayectoria, al Espectáculo del Año y al Favorito del Público.

Todos los detalles de los Premios Pinti (Foto: Prensa).

Las nominaciones abarcarán obras producidas o coproducidas por asociados de AADET que hayan estado en cartel entre agosto de 2025 y julio de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, y serán evaluadas por un jurado integrado por 25 reconocidas figuras del ámbito cultural y teatral.

TODOS LOS NOMINADOS A LOS PREMIOS PINTI

Pampito y Matías Vázquez dieron a conocer este miércoles en Puro Show en una emisión especial todos los nominados a la primera entrega de los Premios Pinti y además informaron que Agustín ‘Soy Rada’ Aristarán será el maestro de ceremonia.

MEJOR COMEDIA:

Berlín, Berlín.

La función que sale mal.

Medida por medida (la culpa es tuya).

Parlamento.

Una Navidad de Mierda.

MEJOR DRAMA O COMEDIA DRAMÁTICA

El Brote.

Habitación Macbeth.

Imprenteros.

Las Hijas.

Lo que el Río Hace.

MEJOR MUSICAL

Annie.

Charlie y la Fábrica de Chocolate.

Cuando Frank conoció a Carlitos.

Hairspray.

The Opera, Locos.

MEJOR UNIPERSONAL ESPECTÁCULO DE HUMOR, STAND UP O FORMATO ALTERNAVITO

Chanta.

El equilibrista.

Feliz día sutottos.

Suavecita.

Un poyo rojo.

MEJOR OBRA DE AUTORÍA NACIONAL

Cuando Frank conoció a Carlitos.

El brote.

La vida extraordinaria.

Lo que el río hace pundonor.

MEJOR ACTRIZ DE COMEDIA

Carla Peterson.

Fernanda Metilli.

Lorena Vega.

Pilar Gamboa.

Verónica Llinás.

MEJOR ACTOR DE COMEDIA

Adrián Suar.

Diego Reinhold.

Juan Pablo Geretto.

Luis Brandoni.

Maxi de la Cruz.

MEJOR ACTRIZ DE DRAMA O COMEDIA DRAMÁTICA

Andrea Garrote.

Julieta Zylberberg

Lorena Vega.

Pilar Gamboa.

NOTICIA EN DESARROLLO...