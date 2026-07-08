Island Records anunció el lanzamiento de un nuevo tema de U2 titulado Street of Dreams de U2. s el primer sencillo del nuevo álbum de estudio de la banda, aún por anunciar, el primero de U2 en 9 años, que se lanzará a finales de este año.

El videoclip de Street of Dreams se grabó en la Ciudad de México en mayo, donde la banda también asistió a la final del Torneo Mundial Street Child 2026 en el Parque Ecológico Lago de Texcoco.

La grabación, cerca de la Plaza Santo Domingo, atrajo a una gran multitud de fans a pesar del mal tiempo. La tormenta eléctrica provocó la avería de un generador, y una familia local invitó a los cuatro miembros de la banda a su apartamento para grabar en el balcón.

Producida por Jacknife Lee, Street of Dreams ofrece el inconfundible sonido de U2, creado por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr., quienes este septiembre celebrarán el 50 aniversario de la formación de la banda, después de que Larry publicara una nota manuscrita que decía: «Baterista busca músicos para formar banda» en el tablón de anuncios del instituto Mount Temple Comprehensive de Dublín.