Desde las Islas Canarias, Indira Paganotto comenzó su recorrido musical influenciada por su padre, DJ durante la década del 80, quien despertó en ella una fascinación por sonidos tan diversos como el disco, el jazz, el acid house y el Goa. Con el paso de los años desarrolló una identidad sonora propia que la llevó a convertirse en la principal referente del llamado “psy-techno”, una fusión entre psytrance, techno, acid house y sonidos rave que hoy es sinónimo de su nombre. Conocida mundialmente como “Psymama”, se consolidó como una de las artistas más influyentes de la nueva generación de la música electrónica.

Luego de una de las visitas más comentadas de este año, Indira Paganotto volverá a la Argentina el próximo 7 de noviembre para presentar ARTCORE en Mandarine. El concepto y sello discográfico que redefinió su identidad artística se consolidó como uno de los movimientos más influyentes de la música electrónica contemporánea.

Su último paso por Buenos Aires dejó una huella imborrable. Además de formar parte del lineup de ULTRA Buenos Aires, la DJ y productora española sorprendió a miles de personas con un inesperado pop-up gratuito en Caminito, donde transformó uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad en una verdadera pista de baile al aire libre como parte del Buenos Aires Dance (BAD).

En los últimos años, Paganotto se consolidó como uno de los nombres más influyentes de la música electrónica mundial. Tras debutar en Coachella, hoy encabeza escenarios como Tomorrowland, Awakenings, Circoloco, Amnesia Ibiza, fabric London, Space Miami y EDC Las Vegas, mientras continúa expandiendo ARTCORE con showcases propios alrededor del mundo. A esto se suman colaboraciones con artistas como Joseph Capriati, Armin van Buuren y el legendario Nile Rodgers, confirmando el gran momento de una artista que convirtió su visión del “psy-techno” en un movimiento global.