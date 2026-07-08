Victoria, la hija de Mónica Ayos y Diego Olivera, protagonizó otro capítulo de su ya famosa manera de vivir los partidos de la Selección. Esta vez, el motivo fue el cruce de octavos de final ante Egipto en el Mundial 2026, un encuentro que la llevó al límite de los nervios y que, otra vez, terminó convirtiéndola en protagonista de las redes sociales.

Entre gritos de aliento, frases desopilantes y un llanto que fue in crescendo con el correr de los minutos, la joven volvió a mostrar por qué cada partido de la Scaloneta se transforma, puertas adentro de su casa, en una película de suspenso.

El video, publicado por la propia Mónica Ayos en su cuenta de Instagram, se viralizó en cuestión de horas y generó cientos de comentarios de otros hinchas que se sintieron identificados con la angustia futbolera de Victoria.

Victoria, con la camiseta de la Selección, al borde del llanto durante el partido de Argentina. Fuente: Instagram @monicaayos Por: Instagram @monicaayos

“Quebranten ese muro”, el pedido desesperado que le hizo a la Selección para que rompiera la defensa egipcia en pleno ataque, se transformó rápidamente en el hit indiscutido del clip. Pero no fue la única perla: entre lágrimas, la joven también se largó a cantar el clásico “juremos con gloria morir” mientras pedía que el equipo aguantara el resultado hasta el final.

LA TENSIÓN HASTA EL GOL DEFINITORIO

El sufrimiento de Victoria llegó a su punto máximo cuando el partido se estiró en el tiempo agregado. Frases como “hay que aguantar” y “mucho huevo, mucho huevo” reflejaron la ansiedad con la que siguió cada segundo del cierre del encuentro, mientras la definición del pase a cuartos de final se mantenía en vilo.

Victoria, hija de Mónica Ayos y Diego Olivera, durante su reacción viral al partido Argentina-Egipto. La joven emocionada y al borde del llanto mientras mira el partido de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Fuente: Instagram @monicaayos

Todo cambió cuando llegó el gol agónico que le dio a la Argentina el boleto a la siguiente instancia del Mundial. La reacción de la joven fue tan intensa como el resto del video: entre lágrimas de alivio, exclamó “Ay, Dios mío” y remató con una frase que también se volvió viral, sobre lo importante que había sido “rezarle a Dios” para que el equipo pudiera dar vuelta la historia.

MÓNICA AYOS SALIÓ A CALMAR A SUS SEGUIDORES

Ante la catarata de mensajes preocupados que recibió tras compartir el video, Mónica Ayos se encargó de aclarar la situación con humor y cariño. “Gracias a todos por preguntar cómo vivió esta locura… ¡Victoria está bien!”, escribió la actriz junto al posteo, acompañado de una decena de corazones y las etiquetas #todosfuimosvictoria y #argentinavsegipto, que resumen el clima futbolero que se vive en la previa de cada partido de la Selección en este Mundial 2026.

El posteo de Mónica Ayos que se llenó de comentarios de otros hinchas identificados con la reacción de su hija. Captura del Instagram de Mónica Ayos con el video viral de Victoria y comentarios de seguidores. Fuente: Instagram @monicaayos Por: Instagram @monicaayos

Lejos de sentirse incómoda por la viralización, la propia Victoria remató el video con una declaración de amor futbolero: aseguró que nunca cambiaría estos nervios por nada, y que ya lleva “tres años y medio” viviendo así cada partido de la Scaloneta, entre lágrimas, gritos y la fe puesta en que el equipo vuelva a salir campeón.