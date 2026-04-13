Hace 20 años Diego Olivera y Mónica Ayos decidieron establecerse en México en medio de un presente actoral muy positivo, y decidieron criar allí al hijo de ella, Federico, y a Victoria, que nació en 2005.

En Infama de este domingo, Karina Iavícoli contó que tras dos décadas yendo y viniendo de México, la pareja habría establecerse aquí. “La idea es, a fin de año, venir los cuatro, con los dos hijos, pasar las fiestas y ellos quedarse porque a los chicos les está yendo súper bien”, señaló la panelista.

Mónica y Federico Ayos, y Diego Olivera (Foto: Instagram @monicaayos)

“A Federico le está yendo súper bien en Houston. Está trabajando en novelas. A la hija también. Mónica no puede creer que el hijo ya tenga 34 años. Ella lo tuvo muy joven. Ella me dijo que cada vez que viene acá a visitar a su familia se dieron cuenta de cuánto extrañan”, agregó Iavícoli.

Mónica y Federico Ayos, Diego Olivera y Victoria Olivera (Foto: Instagram @monicaayos)

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Federico nació el 22 de mayo de 1992 y ya desde pequeño se hizo conocido por la carrera de su mamá, que lo llevaba a entrevistas y rpesentaciones, e incluso a algún viaje de Marley con su ciclo Teleshow (eltrece) en el año 2000.

Federico Ayos (Foto: instagram @federicoayos)

Su carrera actoral comenzó en 2013 con La Rosa de Guadalupe, donde trabajó en 2 episodios, y continuó en otras producciones como Corazón que miente, La candidata, Mi marido tiene familia, El dragón, Médicos, línea de vida y ¿Te acuerdas de mí?.

Federico Ayos (Foto: instagram @federicoayos)

En los últimos años participó de manera activa en Allá te espero, Pienso en ti, Donde Corre el Agua y Mi Amor sin Tiempo, donde totalizó 80 episodios. Con estos trabajos, Federico se posicionó como uno de los jóvenes actores argentinos que mejor rindieron en la TV mexicana.

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