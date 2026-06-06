Las históricas Trillizas de Oro, María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse, vuelven a sorprender con un nuevo proyecto que las aleja de los estudios de televisión para acercarlas al universo de la belleza, la perfumería y el cuidado personal.

Tras décadas de trayectoria en los medios, las hermanas decidieron transformar su esencia y estilo en una marca propia que refleja los valores que las acompañaron a lo largo de su carrera: elegancia, cercanía y sofisticación.

LAS TRILLIZAS DE ORO APUESTAN A LA PERFUMERÍA DE AUTOR

El corazón de esta nueva etapa es Perfume III, una fragancia desarrollada junto al reconocido laboratorio Saint Julien. La creación combina delicadas notas de ámbar, iris y sándalo, dando como resultado un aroma cálido, refinado y atemporal que busca representar la personalidad y el recorrido de las tres hermanas.

Lejos de tratarse únicamente de un lanzamiento comercial, la propuesta apunta a acercar la perfumería de alta calidad a la vida cotidiana. La idea es que cada mujer pueda incorporar una experiencia sensorial exclusiva a su rutina diaria sin resignar elegancia ni autenticidad.

Las Trillizas de Oro reinventan su legado con una exclusiva línea de perfumería y bienestar. Crédito: Instagram

UNA LÍNEA COMPLETA DE CUIDADO PERSONAL

La iniciativa no se limita al perfume. La marca también incluye una colección de productos bath & body, integrada por lociones corporales y brumas perfumadas que complementan la fragancia principal y potencian la experiencia de bienestar.

Crédito: Instagram

Cada artículo fue diseñado bajo los mismos estándares de calidad que identifican a la firma, con especial atención en los detalles y una búsqueda constante de equilibrio entre lujo, practicidad y sofisticación.

Las Trillizas de Oro reinventan su legado con una exclusiva línea de perfumería y bienestar. Crédito: Instagram

El proyecto se comercializa principalmente a través de una plataforma digital, permitiendo llegar a todo el país de manera directa. Este modelo les permite a las hermanas gestionar personalmente la relación con sus clientes y garantizar que cada producto conserve la impronta que caracteriza a la marca.

La estrategia también refuerza la identidad de las Trillizas de Oro, quienes eligieron construir un vínculo más cercano con su comunidad a través de una propuesta ligada al bienestar y al autocuidado.