Las esperanzas de Marta Fort de conseguir un novio se desvanecían, hasta que un delirante concurso dio sus frutos y en Otro Día Perdido reveló su polémica estrategia para asegurárselo.

Con desparpajo, la hija de Ricardo Fort contó que Martín Cirio le había organizado un concurso para encontrar pareja, pero que “todos y cada uno eran p... (...) Ya no sabía si me buscaban pareja o amigo”.

Certamen que llevó al streaming Blender donde “se puso seria la cosa. Dije que me gustaban morochos, altos, tatuados, finos, pero con cara de turros. Mientras más cara de bandido mejor”.

Marta Fort en Otro Día Perdido.

Entonces le reveló a Mario Pergolini: “Encontré”.

Quién es el novio de Marta Fort

“Yo estuve noviando todo el Mundial a escondidas. Me fui a Universal y a Las Vegas con él”.

Juan Manuel Ramírez, el novio de Marta Fort. (Foto: @juanmaramirez1600)

“Como el chico es uruguayo, vive allá y yo soy argentina, por las dudas, antes de que venga quería quemarlo. Porque si se presenta una novia, un hijo perdido, que me chorea el auto, que me chorea ... Me entero tarde”.

“Y ahora lo oriné. Porque se llenaron de comentarios los publicaciones. Ahora tiene comentarios que dice ‘Tatianas aléjense que es de Marta Fort’ en las fotos suyas“.

Juan Manuel Ramírez, el novio de Marta Fort. (Foto: @juanmaramirez1600)

“Es un tipazo. Tiene 28 años. Es un pendejo para mí. A mí me gusta eso, más cocinados, con más cosas de la vida, que ya hayan estado traumados con ciertas cosas”.