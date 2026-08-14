Marta Fort sorprendió con una revelación sobre las insólitas costumbres de Ricardo Fort durante una charla sin filtros. En pleno aire televisivo, la joven detalló cómo su padre lograba encontrar momentos de reflexión profunda en medio del caos cotidiano.

La anécdota dejó completamente descolocado al conductor Mario Pergolini, quien no podía dar crédito a lo que estaba escuchando en vivo.

La reacción de Pergolini ante la anécdota de Marta Fort sobre una de las costumbres más íntimas y extravagantes del comandante. Crédito X

EL INSÓLITO LUGAR DONDE RICARDO FORT TENÍA SUS CHARLAS MÁS PROFUNDAS

Según la joven, “El momento que usaba mi papá para pensar y ponerse profundo era cuando cag...” . “Él se sentaba en culo ahí y llamaba a las personas con las que quería hablar”, detalló.

Incluso recordó que: “Te ponía tipo diván el bidet. Y estabas al lado sentado en el bidet y arranca, y ahí arrancaba, “que no sabés lo que me pasó”.

"El momento que usaba mi papá para pensar y ponerse profundo era cuando cagaba".

Ante la sorpresa general, Mario Pergolini reaccionó con ironía y humor intentando procesar el relato. “Marta, no es normal lo que estás contando”, le advirtió entre risas el conductor, asegurando que era una revelación digna de condicionar cualquier sesión de psicología, mientras la joven reafirmaba la autenticidad de sus recuerdos.

POR QUÉ RICARDO FORT ELEGÍA ESE MOMENTO PARA HABLAR EN SERIO

Lejos de sentir vergüenza, Marta Fort explicó el trasfondo de esa costumbre familiar: “¿Pero sabés lo que pasa? Como en mi casa era casi, viste, como el estudio de televisión. Él en el momento más privado que tenía era cag*r".

Así, ese ratito a solas se convertía en su particular espacio de introspección, lejos de cámaras y de la exposición constante que marcó su vida pública.

Marta Fort rompió el silencio en una entrevista distendida y recordó una de las costumbres más íntimas y extravagantes del comandante.

La anécdota se suma a otras confesiones que la hija de Ricardo Fort viene compartiendo en los últimos meses sobre la vida íntima de su papá, y una vez más quedó demostrado que su costado espontáneo y sin filtro es una de las marcas registradas que heredó de él.