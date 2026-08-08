Meses después de lanzar una convocatoria que rápidamente se volvió viral, Marta Fort sorprendió al revelar que uno de los jóvenes que respondió al desafío logró ganarse un lugar en su vida. La influencer contó la historia durante una transmisión en vivo en el programa de José María Listorti en Blender, donde reconoció que jamás imaginó ese desenlace.

“Yo les voy a decir que el concurso se pasó de las manos, chicos”, comentó entre risas, dando pie a la confesión que dejó sin palabras al conductor.

Al escucharla, Listorti no tardó en preguntarle si el elegido era uno de los participantes que habían seguido durante el concurso. Sin vueltas, Marta respondió: “Sí”.

CÓMO NACIÓ EL ROMANCE DE MARTA FORT

Aunque aclaró que todavía no formalizaron la relación, la hija de Ricardo Fort explicó que el primer paso lo dio Juan Manuel Ramírez, quien decidió escribirle antes de que ella emprendiera un viaje de trabajo a Estados Unidos.

“Él me escribe antes de viajar porque me dice: ‘Bueno, ya que se hizo muy viral, habrá que vernos’. Yo le dije: ‘Papito, se te va el tren porque yo me voy a Miami’”, recordó.

Lejos de desanimarse, el joven decidió viajar hasta esa ciudad para encontrarse con ella. Una vez que Marta terminó sus compromisos laborales, ambos aprovecharon para disfrutar juntos de unas vacaciones por distintos destinos de Estados Unidos.

Crédito: Instagram

“Cuando terminé de grabar todo dije: ‘Bueno, antes de irme me voy de vacaciones con él’. ¡Y él aceptó!”, relató.

POR QUÉ JUAN MANUEL TERMINÓ DE CONQUISTARLA

Durante la charla, Marta también reveló una anécdota del viaje que terminó de convencerla de seguir apostando al vínculo. Según contó, realizaron un extenso recorrido en auto por Atlanta y fue él quien manejó durante todo el trayecto.

“En el primer tramo por Atlanta fuimos en auto y yo dije: ‘Yo no te manejo ni en ped... 16 horas’. Y me lo manejó él”, comentó entre risas.

Pese a la buena sintonía que existe entre ambos, la influencer aseguró que todavía no definieron la relación. “No somos novios. Pero bueno, nada...”, concluyó, dejando en claro que prefieren disfrutar esta etapa sin apresurar los tiempos.