Eva Bargiela conmovió a todos al revelar por primera vez uno de los momentos más tristes que le tocó atravesar en su vida personal. En una entrevista muy íntima con Emilia Attias para Casino Deluxe, la panelista abrió su corazón para dar a conocer la dolorosa interrupción de su gestación ocurrida hacia fines de 2024.

Según el sincero relato sobre su dura experiencia personal, aquel triste acontecimiento se sumó al inmenso dolor que ya experimentaba por el repentino fallecimiento de su madre, ocurrido apenas unas semanas antes.

La partida de su madre en octubre de 2024 dejó a la mediática en un estado de desolación absoluta, acentuado al enterarse pocos días después de que estaba esperando su primer hijo junto a Gianluca Simeone. “Fue súper fuerte para mí porque no lo podía procesar. Como que no podía terminar de entender, estaba en shock, estaba anulada. No podía procesar ningún sentimiento que habitaba en mí: estaba triste y contenta”, confesó con profunda emoción.

Sin embargo, en diciembre de ese mismo año sobrevino la segunda tragedia de forma abrupta: “En diciembre pierdo el embarazo y la verdad es que fue súper duro. Esto nunca lo conté, creo que de hecho hay familiares míos que no lo saben. La pasé muy mal, fue muy doloroso porque estaba procesando lo de mi mamá y llega la pérdida del embarazo”.

Bargiela habló del duro momento que atravesó a fines de 2024, cuando enfrentó la muerte de su mamá y la pérdida de un embarazo. Crédito: Infobae

A pesar del tremendo vacío, la pareja logró superar unidos la adversidad y confirmar que deseaban dar un paso fundamental en sus vidas. “Ahí nos dimos cuenta de que realmente queríamos ser papás, que nos habíamos ilusionado muchísimo y teníamos muchas ganas”, explicó. Tras consultar a los especialistas y realizarse los estudios correspondientes, la búsqueda dio sus frutos con la llegada de Faustino.

Sin embargo, la ausencia de su progenitora sigue doliendo profundamente en la crianza cotidiana: “Cuando sos mamá, todo el tiempo tenés presente a tu mamá. Hay muchas situaciones donde digo ‘la quisiera llamar’. Siento que hubiese sido re buena abuela y que le encantaría estar acá”.

EL DOLOROSO DUELO DE EVA BARGIELA Y SU SUEÑO DE SER MAMÁ

Al recordar el compromiso social y la personalidad de su mamá, la joven advirtió que hoy la siente más cerca que nunca en su nueva rutina diaria. “Mi mamá era trabajadora social y trabajaba mucho por los derechos de las mujeres, en familia y en niñez; era súper militante de la lactancia materna”, detalló. Al profundizar sobre este lazo indestructible, añadió: “Hoy en día me reconozco en muchas cosas que a ella le apasionaban. La siento mucho más viva en mí que nunca; me pasan cosas que le preguntaría a mi mamá y de pronto me doy cuenta de que no tengo a quién preguntárselas”.

Eva Bargiela en Casino Deluxe

Finalmente, al ser consultada por el rol de la familia paterna de su hijo, la influencer dedicó elogiosas palabras hacia Carolina Baldini y Diego Simeone. “Es un amor Caro. Es la única abuela que tiene Faustino y es súper presente”, aseguró sobre la exmodelo, aunque aclaró que los constantes viajes al exterior hacen que el contacto familiar no siempre sea de forma presencial.

“Tiene un hijo en Buenos Aires, otro en Italia, otro en España y tiene que repartir su tiempo entre los tres. Es más complicado encontrarla en el país, pero cuando está en Argentina estamos un montón juntos y, si no, él está todo el día con FaceTime. Tratamos de viajar seguido para estar cerca y acortar distancias”.