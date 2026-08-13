Las declaraciones de Facundo Moyano sobre sus relaciones pasadas, incluidas las que mantuvo con Eva Bargiela dieron que hablar. El exdiputado estuvo como invitado en el programa A la Barbarossa por el episodio con Candela Arizaga, allí se refirió a su exesposa de forma despectiva y ella le contestó.

Durante la entrevista, expresó su malestar por los rumores que lo vinculan con mujeres solo por cuestiones económicas. “Lo que más me molestó es que no crean que yo pueda estar en una relación sin pagarle. Está mal, lo digo en serio”, afirmó y fue entonces cuando lanzó contra Eva: “Las mujeres con las que estuve, incluída mi exesposa, que esposa le queda grande... todas cuando estaban conmigo eran gatos porque yo les pagaba, porque las tenia de cartel”.

Facundo Moyano habló de su exesposa, Eva Bargiela, de forma despectiva en A la Barbarossa (Foto: captura de América).

“Lo han dicho hasta con Susana, que no fue mi pareja, dijeron que fue a una fiesta por yo le había pagado, todo por este prejuicio de que los sindicalistas son malos”, manifestó indignado en el vivo de Telefé en contexto con el último caso por el que fue noticia.

LA RESPUESTA DE EVA BARGIELA: “NO TIENE NADA QUE VER CONMIGO HACE MUCHO TIEMPO”

Tras la repercusión de las palabras de Facundo Moyano, Eva Bargiela fue consultada por el programa Intrusos y eligió tomar distancia del tema. La modelo, que actualmente atraviesa un buen momento personal y profesional, fue contundente: “Te pido un millón de disculpas, pero la verdad es que no me interesa hablar de eso, no es mi tema, no tiene nada que ver conmigo hace mucho tiempo”.

Bargiela remarcó que Moyano ya no forma parte de su vida y que está enfocada en su presente: “Ya lo siento hasta una falta de respeto hacia mi familia, hacia mi pareja. Tengo un hombre increíble al lado que me hace muy feliz, tengo un bebé sano, como que todo eso para mí… no me interesa, no tengo ni una opinión formada”.

Eva Bargiela respondió a los dichos de Facundo Moyano en su contra (Foto: captura de América).

Hacia el final, la modelo destacó que esa etapa quedó atrás y que hoy disfruta de un presente pleno: “Fue una etapa de mi vida que ya pasó gracias a Dios y ya está atrás. Yo la pasé mal en un momento porque son etapas, gracias a Dios, mi vida se acomodó, se encauzó, estoy muy contenta con mucho trabajo”.

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