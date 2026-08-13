Después de dos décadas de canciones, giras y millones de fanáticos, Camila anunció el comienzo de una nueva etapa que podría marcar el final de su historia. Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo volverán a compartir escenario en el marco del “Adiós World Tour”, una gira que llegará a la Argentina en octubre.

La banda mexicana se presentará el 15 de octubre en el Movistar Arena de Buenos Aires y el 17 de octubre en Quality Arena de Córdoba.

El anuncio llega después del reencuentro de los tres integrantes originales, que en 2023 volvieron a tocar juntos y emprendieron el “Regresa Tour”, con presentaciones en distintos países de Latinoamérica y Estados Unidos.

Ahora, el nombre elegido para la nueva gira anticipa un tono diferente: “Adiós”.

Foto: prensa Camila

Camila se despide después de 20 años

La historia de Camila comenzó hace dos décadas y estuvo marcada por canciones que se convirtieron en clásicos del pop en español, entre ellas “Todo cambió”, “Mientes”, “De qué me sirve la vida”, “Bésame”, “Coleccionista de canciones” y “Aléjate de mí”.

Durante estos años, la música del grupo acompañó diferentes momentos de la vida de sus seguidores: romances, separaciones, bodas, graduaciones, embarazos, pérdidas y reencuentros.

En el anuncio de la nueva gira, la banda puso el foco precisamente en ese vínculo construido con el público.

Según expresó Mario Domm, estos años estuvieron atravesados por experiencias que los marcaron profundamente y ahora la intención es volver a encontrarse con quienes acompañaron a Camila durante toda su trayectoria.

“En esta vuelta se despide Camila, déjanos escucharte cantar con nosotros una última vez”, expresó Domm.

Mario Domm habló sobre el final de Camila

El cantante y compositor también se refirió a lo que significa llegar a esta instancia después de veinte años.

La reunión de los tres integrantes originales permitió recuperar una etapa fundamental de la banda y reencontrarse con canciones que forman parte de la memoria de varias generaciones.

El “Adiós World Tour” aparece así como una oportunidad para cerrar ese ciclo junto al público que acompañó al grupo desde sus comienzos.

Pablo Hurtado: “Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour”

Por su parte, Pablo Hurtado reconoció que despedirse de Camila no es sencillo.

“Estos 20 años en Camila han sido una montaña rusa de vivencias casi surreales”, expresó el músico, quien destacó que la banda transformó completamente su vida y le permitió recorrer distintos lugares del mundo.

Hurtado también dejó abierta una pequeña incógnita sobre el futuro del grupo.

“Me cuesta demasiado pensar que este sea el último tour de un proyecto que amo tanto”, aseguró.

Sin embargo, aclaró que, si efectivamente se trata del final, piensa disfrutar cada una de las noches de la gira como si fuera la última.

Samo también se despidió de los fans de Camila

Samo, el tercer integrante de la formación original, también dejó un mensaje cargado de emoción.

El cantante recordó los años compartidos con Domm y Hurtado y destacó el vínculo que construyeron con sus seguidores alrededor del mundo.

“Camila nació de tres corazones llenos de sueños latiendo al mismo tiempo”, expresó.

Y agregó una frase que resume el espíritu de esta etapa: “No es un adiós, es otra manera de permanecer”.

Para Samo, las canciones y los recuerdos construidos durante estos años harán que la banda continúe presente incluso cuando termine la gira.

¿Cuándo toca Camila en Argentina?

El “Adiós World Tour” tendrá dos fechas en el país:

15 de octubre: Movistar Arena, Buenos Aires.

17 de octubre: Quality Arena, Córdoba.

La gira continuará después por otros países de Latinoamérica y Estados Unidos.

Antes de llegar a la Argentina, Camila se presentará en México y luego continuará por Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Estados Unidos, entre otros destinos.

La gira que reunió a los integrantes originales de Camila

El anuncio del “Adiós World Tour” llega después de una extensa gira de reencuentro.

El “Regresa Tour” permitió que Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo volvieran a compartir escenario después de años y recorrieran ciudades de México, Argentina, Chile, Perú, Colombia, Estados Unidos, España e Italia, entre otros países.

En Argentina, aquella reunión también pasó por Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Rosario.

Según la información difundida por la banda, Camila lleva más de 950 shows con localidades agotadas en 21 países, además de millones de reproducciones y seguidores en plataformas digitales.

Ahora, el grupo vuelve a los escenarios con una premisa que puede marcar el cierre de una historia de 20 años:

“Todo cambió. Todo cambia. Todo cambiará…”