Cindy Cats Jam estrena oficialmente “Favorita”, su nueva versión junto a Ángela Torres, y se prepara para dos presentaciones en Amerika. El show del 27 de agosto ya está agotado y quedan los últimos tickets para el 26.

La expectativa crece alrededor de Cindy Cats Jam. Como antesala de sus próximos shows en Buenos Aires, la banda presenta oficialmente “Favorita”, una potente versión del hit pop que interpreta junto a Ángela Torres y que ya conquistó al público durante sus últimas presentaciones en vivo.

El lanzamiento llega después del furor que generó la banda tras ser mencionada en el “confesionario” de Rosalía durante su visita a Buenos Aires, un episodio que rápidamente despertó repercusión y multiplicó la expectativa en redes sociales.

Ángela Torres

Cindy Cats y Ángela Torres, juntos en “Favorita”

La colaboración entre Cindy Cats y Ángela Torres comenzó a tomar forma luego de la participación de la cantante en una de las últimas Cindy Cats Jam.

Cindy Cats

El lanzamiento consolida además el particular sonido de Cindy Cats Jam, proyecto integrado por Francisco Alduncin, Pedro Pasquale, Axel Introini, Felipe Herrera, Julián Gallo, Gonzalo Palacios y Carlos Salas, que continúa ampliando su propuesta a partir de la colaboración con diferentes artistas.

Cindy Cats llega a Amerika: fechas y entradas

Luego del lanzamiento de “Favorita”, Cindy Cats Jam se prepara para reencontrarse con su público en Amerika, ubicado en Gascón 1040, Buenos Aires.

La banda se presentará en dos oportunidades:

Martes 26 de agosto: últimos tickets disponibles.

Miércoles 27 de agosto: localidades agotadas.

Las entradas para la función del 26 de agosto pueden conseguirse a través de Plan Out.