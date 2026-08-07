El reconocido festival LOS40 Primavera Pop llegará por primera vez a la Argentina y marcará su debut en Latinoamérica con una edición que reunirá a algunas de las figuras más importantes de la música en español.

La cita será el 28 de octubre en el Teatro Gran Rex, donde desfilarán artistas nacionales e internacionales en un formato que promete shows breves, dinámicos y una experiencia diferente a la de los festivales tradicionales.

Qué artistas estarán en LOS40 Primavera Pop Argentina

El evento contará con un line up encabezado por Luis Fonsi, Abel Pintos, Luck Ra, Ángela Torres, Emanero, Coti, Olivia Wald, Roze, TULI y Juli Obregón.

La propuesta busca reunir en una sola noche a artistas consagrados y nuevas promesas del pop y la música urbana.

Foto: prensa Los 40

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Foto: prensa Los 40

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Cómo será el festival

El formato de LOS40 Primavera Pop, que nació en España en 2007, se caracteriza por presentar recitales de corta duración, permitiendo que el público disfrute de una gran cantidad de artistas en una misma jornada.

Además de los shows, la edición argentina contará con una alfombra digital desde las 18 horas, por la que pasarán músicos, influencers y distintas personalidades del espectáculo.

También habrá cobertura especial de medios nacionales e internacionales, entre ellos representantes de la cadena LOS40 de España, Colombia, Chile, Paraguay, México y Estados Unidos.

Cuándo es y cómo comprar las entradas

El festival se realizará el 28 de octubre en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de TuEntrada y en la boletería del teatro.

Con esta primera edición en el país, LOS40 Primavera Pop busca trasladar a la Argentina uno de los festivales de música pop más exitosos de España, que desde hace casi dos décadas reúne a algunos de los artistas más destacados de la escena internacional.