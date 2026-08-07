El reconocido compositor italiano Ludovico Einaudi volverá a la Argentina con uno de los espectáculos más aclamados de su carrera. Tras agotar funciones en algunos de los teatros más importantes del mundo, el artista llegará al Teatro Colón con su gira “Solo Piano”, un formato íntimo en el que se presenta completamente solo sobre el escenario.

Cómo será el show de Ludovico Einaudi en Buenos Aires

A diferencia de sus conciertos con banda u orquesta, “Solo Piano” propone un encuentro directo entre el músico y el público, donde el único protagonista es el piano.

Durante el recital, Einaudi recorrerá más de 30 años de trayectoria con obras que se convirtieron en clásicos contemporáneos, entre ellas:

Nuvole Bianche .

Una Mattina .

Experience .

I Giorni .

Divenire.

El repertorio también incluirá composiciones de The Summer Portraits (2025), su trabajo más reciente.

La gira que agotó funciones en el mundo

Antes de anunciar su llegada a Buenos Aires, Ludovico Einaudi presentó este mismo espectáculo con localidades agotadas en escenarios emblemáticos como el Royal Albert Hall, el Carnegie Hall, el Teatro Real y la Salle Pleyel.

Ahora, ese formato llegará por primera vez al escenario del Teatro Colón.

Foto: prensa Ludovico Einaudi

Quién es Ludovico Einaudi

Nacido en Turín en 1955, Ludovico Einaudi es considerado uno de los compositores contemporáneos más influyentes del mundo y el autor vivo más escuchado en plataformas de streaming.

Su música formó parte de películas y producciones internacionales, además de consolidarlo como una de las principales figuras del llamado “post-clásico”, un estilo que combina piano, minimalismo y sonidos contemporáneos.

El artista ya se presentó con localidades agotadas en Argentina en el Luna Park y el Movistar Arena, y ahora buscará repetir ese éxito con un concierto que promete una experiencia única en el Teatro Colón.