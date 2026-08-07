Zulma Lobato volvió a preocupar a todos: la mediática fue hallada en situación de calle en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, y la foto que circuló en las redes sociales generó una fuerte ola de tristeza y solidaridad entre quienes siguen de cerca su historia.

El hallazgo se produjo en la noche del miércoles, cuando personal del área de Desarrollo Humano del Municipio de Paraná encontró a la artista en la vereda del Hospital San Martín.

Según trascendió, Zulma se movilizó desde la zona de la terminal y fue vista con signos de desorientación, sin poder explicar con claridad cómo había llegado hasta ese lugar. Solo llevaba consigo algunas bolsas con ropa, medicamentos y pertenencias personales.

CÓMO SIGUE LA SITUACIÓN DE ZULMA LOBATO

Tras ser encontrada, la mujer fue trasladada a un centro municipal de asistencia destinado a personas en situación de vulnerabilidad, donde un equipo interdisciplinario de salud, género y asistencia social comenzó a evaluar su estado físico y emocional.

Desde el municipio también iniciaron gestiones para intentar contactar a familiares o allegados que puedan acompañarla y ayudar a encontrar una solución habitacional más estable a futuro.

la cruda foto que muestra cómo está viviendo en situación de calle Zulma Lobato

Las fotografías que muestran a Zulma sentada sobre un colchón en la vía pública, acompañada por otra mujer también en situación de calle, fueron compartidas por el periodista Gustavo Méndez y se viralizaron rápidamente.

Las imágenes reavivaron la preocupación por su presente, después de que meses atrás ella misma hubiera contado en un video que había sido desalojada de su vivienda en Buenos Aires y que no tenía dónde quedarse.

EL PEDIDO DE AYUDA QUE HIZO MESES ATRÁS

La situación actual de la mediática tiene su origen en una serie de hechos previos. Cerca de un mes antes de ser encontrada en Paraná, Zulma había difundido un pedido de ayuda a través de las redes de su amiga Jazmín Salinas, conocida como “La Cuerpo”, contando que había perdido su vivienda y todas sus pertenencias.

En ese momento recibió alojamiento temporal en la casa de Salinas, pero según relató la propia Jazmín, el vínculo se cortó de manera abrupta poco después de haberse alcanzado el objetivo de la recaudación solidaria que se había organizado para ella.

Zulma Lobato, en el último video que grabó para pedirle ayuda a la gente. Fuente: Instagram @jazminlacuerpooficial

Con el correr de las semanas, la situación de Zulma se fue agravando, hasta terminar en las calles de Paraná, donde finalmente fue asistida por las autoridades locales.

Por el momento, se espera que en los próximos días se conozcan más precisiones sobre su estado de salud y sobre los pasos que seguirán las autoridades para intentar garantizarle una solución habitacional más duradera.