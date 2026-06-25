Zulma Lobato causó una gran preocupación en el mundo artístico luego de que se difundiera un video en el que la artista realizó un pedido desesperado de ayuda. La grabación fue compartida por su amiga Jazmín La Cuerpo, quien la acompaña en estos días y mostró parte de la difícil situación que atraviesa.

En el video, Zulma contó que fue desalojada y que actualmente no tiene un lugar estable donde vivir. Según sus propias palabras, se encuentra alojada de manera provisoria en la casa de La Cuerpo, mientras intenta buscar una alternativa habitacional, incluso mencionando la posibilidad de mudarse a la zona de Guernica.

El video de Zulma Lobato pidiendo ayuda que generó una enorme preocupación (Foto: Instagram @jazminlacuerpooficial1)

“Quiero ver si puedo vivir cerca de ella en Guernica. Necesito la ayuda de los medios para ver si la gente deposita en mi alias y puedo conseguir una habitación para tener todas mis cosas”, expresó Zulma, haciendo referencia a la necesidad de reunir dinero para alquilar un lugar donde vivir.

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Uno de los puntos más sensibles de su relato fue la preocupación por su perra, a la que definió como “su hija”. “No quisiera desprenderme de la perrita. Si yo tengo que ir a un geriátrico tengo que dar a la perra en adopción, que la tengo hace 13 años. Si pierdo a mi perra termino con mi vida, porque es como una hija”, explicó con angustia.

La difusión del material estuvo acompañada por mensajes de Jazmín La Cuerpo, quien describió la situación actual de la artista y sumó detalles sobre su presente: “Zulma Lobato en situación de calle. Duerme en estaciones de trenes, hospitales y en universidades públicas, además de ejercer el oficio más antiguo a cambio de alimentos”, escribió junto al video.

Jazmín La Cuerpo y Zulma Lobato (Foto: Instagram @ekaojed.a)

Más tarde, la influencer agregó otro mensaje donde contó cómo la asistió en las últimas horas: “A Zulma la bañé, la cambié y le di de comer, ahora se acostó a descansar. Pobre, está muy cansada”, publicó en sus historias, lo que generó aún más preocupación entre sus seguidores.

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