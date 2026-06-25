A dos semanas del escándalo de Juanita Tinelli con su exnovio, Bautista Cuiña, en un boliche porteño, que incluyó una delicada declaración de la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles ante la policía por un presunto episodio de violencia de género, Gustavo Méndez reveló el enojo del conductor y la supuesta medida que habría tomado tras el reciente episodio.

Todo comenzó con una charla de Moria Casán con Marcelo Polino en la que la “One” se refirió a Juanita.

La drástica medida de Marcelo Tinelli con su hija Juana tras el escándalo con su exnovio

“Yo la recontra banco a Juana, es la única de todos que habla. Se expone, pero dice lo que piensa, dice lo que le pasa”, expresó la conductora de La Mañana con Moria en eltrece.

Y agregó: “Una chica que está lastimada, me parece muy valiente que hable. Yo la banco. Más allá de lo que haya pasado con el exnovio, la banco en su manera de ser”.

La drástica medida de Marcelo Tinelli con su hija Juana tras el escándalo con su exnovio (eltrece)

La drástica medida de Marcelo Tinelli con su hija Juana tras el escándalo con su exnovio

En ese marco, Méndez sumó información sobre el entorno familiar: “En este momento, Juanita Tinelli está peleada a muerte con sus hermanas mayores, Mica y Candelaria”.

Además, reveló la supuesta medida del conductor, actualmente en Estados Unidos por la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026™: “Marcelo Tinelli está enojadísimo con Paula Robles por la crianza de la hija. Y Marcelo bajó a Juana del Mundial”.