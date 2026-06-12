A las 5.20 de la madrugada, Juanita Tinelli (24) denunció ante la Policía a su exnovio, Bautista Cuiña, por violencia de género.

Según trascendió, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles declaró que protagonizó una fuerte discusión con su expareja en el boliche Costa 7070, episodio que habría terminado con un presunto golpe en el rostro.

La información fue ampliada por Mauro Szeta en La Mañana con Lape, donde reveló que la joven cuenta con custodia y que deberá volver a declarar en el marco de la causa.

“Lo que refieren los investigadores es que la van a citar para ampliar y ratificar la denuncia en la Fiscalía de Flagrancia Norte”, explicó el periodista al aire.

Juanita Tinelli quedó con custodia tras denunciar a su ex por violencia de género (captura de América TV)

Por su parte, el cronista Alex, de América TV, aportó más detalles sobre el estado de la investigación.

“El hecho produjo inquietud en el boliche. El local cuenta con cámaras de seguridad y se están analizando, más allá del testimonio de Juana. Hay una denuncia, hay una consigna policial y es momento de comenzar la investigación”, señaló.

Además, indicó que ya habría surgido un testimonio clave dentro de la causa.

“Se habla de un testigo que dice haber visto una discusión muy fuerte, pero sin golpes. Insisto en que habrá que analizar las cámaras”, remarcó el notero.

Juanita Tinelli y Bautista Cuiña (Foto: RS Fotos)

LA DENUNCIA DE JUANITA TINELLI A SU EXNOVIO

“Lo contamos porque Juana Tinelli no solamente denunció en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires, sino que además ya está interviniendo la Justicia. La denuncia es contra una expareja”, anticipó Carlos Salerno en Desayuno Americano.

Luego amplió: “Ella cuenta que esta madrugada estaba en Costa 7070 y manifestó haber sido agredida por su expareja en medio de una discusión”.

Salerno continuó con la lectura de la denuncia: “Dice que estaba discutiendo con su expareja (esto surge del testimonio de Juana Tinelli ante la Policía) y relata que estaba discutiendo con Bautista Cuiña y asegura que le dio un golpe en la cara”.

El periodista también reveló uno de los aspectos más delicados de la presentación judicial: “Cuando la Justicia escucha el testimonio de la víctima, le consultan a la Policía si presentaba alguna marca visible en el rostro y, por ahora, no se ve lesion, pero seguramente vaya a aflorar y sea una prueba contundente”.

Además, agregó: “Llamaron al SAME para asistirla, pero ella se negó a recibir atención médica. La Policía buscó al presunto agresor dentro del local. Todo esto ocurrió durante la madrugada. La denuncia fue radicada a las 5.20 de la mañana”.