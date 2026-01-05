La familia Tinelli volvió a mostrarse unida luego de atravesar dos meses de extrema tensión y preocupación. Juanita Tinelli compartió la imagen más esperada: una cena junto a sus hermanos Micaela, Cande y Francisco.

La postal, atravesada por gestos de afecto, marca el primer reencuentro público entre las hermanas tras el conflicto que estalló cuando Juana hizo pública una denuncia por amenazas de muerte, situación que sacudió por completo al clan.

Juanita Tinelli y el conflicto que sacudió a la familia

El clima interno se volvió crítico cuando la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles denunció haber recibido graves amenazas.

Ese episodio de vulnerabilidad generó un profundo malestar en su entorno más cercano, especialmente por el impacto emocional que atravesó Juana, quien en medio de la crisis llegó a responsabilizar a su padre por los daños sufridos y la exposición mediática.

El enfrentamiento con Marcelo Tinelli no quedó puertas adentro: también afectó el vínculo con sus hermanos, en especial con Cande, con quien mantuvo un distanciamiento que parecía difícil de revertir. Sin embargo, con el paso del tiempo, el diálogo comenzó a acercar posiciones.

Foto de Instagram

Una reconciliación esperada

La foto que Juanita compartió en sus historias de Instagram, acompañada por la frase “el amor que siento por estas personas no existe”, confirmó que la reconciliación es un hecho.

La joven modelo volvió a mostrarse cercana a Cande y dejó en evidencia que también logró recomponer su relación con su padre, tras semanas de reproches y tensión.

Con Francisco y Micaela como testigos y pilares de este reencuentro, la familia Tinelli parece cerrar un capítulo oscuro, marcado por el miedo y los conflictos internos, y elige mostrarse nuevamente unida.