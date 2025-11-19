Los problemas familiares en el clan Tinelli ya son inocultables. Y si bien la baja del streaming que Marcelo Tinelli conducía en Carnaval dejó en evidencia la tensión interna, su reciente posteo en redes la potenció aún más.

El mismo día en que anunció que Estamos de Paso no continuaría, el conductor compartió una foto cenando con sus hijas mayores, Mica y Cande, fruto de su relación con Soledad Aquino.

En la imagen no aparecen Juanita ni Francisco, sus hijos con Paula Robles, ni el pequeño Lolo, que tuvo junto a Guillermina Valdés.

La cena de Marcelo Tinelli con sus hijas mayores, Mica y Cande (Instagram)

El posteo de Marcelo Tinelli que dejó en evidencia la fuerte división en su familia

“Noche de comida con Mica y Cande”, escribió Marcelo Tinelli en la foto que subió a sus Instagram Stories.

Alineada con su padre y en medio de su distanciamiento de Juanita, Candelaria reaccionó con un mensaje que muchos leyeron como una indirecta: “Te amo siempre. Incondicional al lado tuyo”.

Mica, en cambio, resumió el encuentro con un simple y afectuoso: “Los amo”.

