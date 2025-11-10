El sábado 8 de noviembre, Paula Robles reapareció públicamente y fue abordada por los cronistas que la esperaban para preguntarle sobre el escándalo que atraviesa la familia Tinelli, luego de que su hija Juanita denunciara amenazas de muerte y expusiera su distanciamiento de su padre, Marcelo Tinelli, y de su hermana Candelaria.

La bailarina llegó al teatro donde protagoniza la obra Ahora vos y, aunque intentó mantenerse al margen del conflicto, no pudo evitar las consultas.

“Estoy bien”, se limitó a decir ante las cámaras de Puro Show.

Cuando los noteros insistieron en saber cómo estaba viviendo este difícil momento familiar, Paula respondió con ironía: “Hermoso”.

Paula Robles en plena función (Foto: Movilpress)

Paula Robles habló de su hija Juanita Tinelli en medio del escándalo familiar

Consultada específicamente por su hija, expresó: “Juanita está bien. Con Marcelo se están comunicando”.

Luego, intentó desviar la atención e invitó a los periodistas a ver su obra teatral, que, según ella, refleja de algún modo su situación actual.

“Vengan a ver la obra. No tengo nada que decir, la obra dice todo”, comentó, en referencia al espectáculo que aborda temas como la maternidad, las presencias y las ausencias.

Ante su reticencia a dar declaraciones, uno de los noteros le preguntó por qué prefería el silencio. Robles respondió con firmeza: “Porque es mi manera. No tengo nada que decir”.

