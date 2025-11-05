Antes de regresar de Uruguay, Cande Tinelli enfrentó las cámaras de A la Tarde y se refirió a la fuerte interna familiar que se desató tras el alarmante posteo de su hermana Juanita Tinelli, quien reveló haber sido víctima de una amenaza de muerte.

En su publicación, Juana dejó en claro que no tiene por qué pagar por los actos de su padre, Marcelo Tinelli, con quien mantiene una relación distante.

Cande, que se encontraba grabando el reality familiar en el país vecino, habló con el cronista Gustavo Descalzi sobre el delicado momento que atraviesa su familia.

Qué dijo Cande Tinelli del distanciamiento con su hermana Juanita y de la amenaza que recibió (A la tarde, América)

Qué dijo Cande Tinelli sobre su relación con Juanita y la amenaza recibida

“Yo no hablé con Juani, creo que papá ha tenido alguna que otra charla. Está difícil el tema”, aseguró Cande, confirmando la distancia con su hermana menor.

Con cautela, agregó: “La denuncia va a ser ratificada. Yo no recibí amenazas, pero fue para todos. La recibió Juani, pero fue para todos”.

Sobre cómo atraviesan este momento familiar, la hija de Marcelo Tinelli cerró con un mensaje conciliador:“Estos fueron días muy movidos en la familia. Hay que concentrarse en el núcleo familiar. Estamos sosteniendo todos los frentes que se abrieron. Se va a resolver todo en familia y con mucho amor, como siempre”.

