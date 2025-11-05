El exclusivo restaurante de la Costanera celebró su 60° aniversario con una velada que reunió a grandes figuras del espectáculo argentino. La noche estuvo marcada por el glamour y la elegancia, en un ambiente donde la alta gastronomía y la vista al río se combinaron para agasajar a los invitados.
Mirtha Legrand fue una de las primeras en llegar, acompañada por su hija Marcela Tinayre, mientras que Susana Giménez también dijo presente junto a Mecha Sarrabayrouse, y las cuatro posaron para la cámara de Ciudad Magazine.
A la celebración se sumaron Valeria Mazza con su familia, Pampita, Mica y Cande Tinelli, así como El Pollo Álvarez y Tefi Russo. También asistieron Benjamín Amadeo, Emilia Attias y Guillermo Freire, Teté Coustarot, Graciela Borges y Juan Cruz Bordeau, Damián Betular y Guillermo Francella.
LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL FESTEJO DE UN CONOCIDO RESTAURANTE DE COSTANERA
