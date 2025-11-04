Este lunes por la noche, Nico Vázquez y Dai Fernández volvieron a ser vistos juntos, aunque en esta ocasión fue en el Aeropuerto de Ezeiza ya que ambos partieron hacia los EE.UU. acompañados por dos integrantes del staff de Rocky, la obra que protagonizan.

“Nico Vázquez se va a ir a los Estados Unidos. ¿Con quién? Con Dai Fernández. Viaja esta tarde a Nueva York y luego a Filadelfia a correr la carrera Rocky Run el 8 de noviembre y está negociando para que Stallone el próximo año venga a la Argentina. Así que se vienen cosas muy buenas”, señalaron este lunes en Puro Show.

“Significa que el vínculo va bien, ¿no? Que va con Day Fernández y dos personas más, pero chicos, para mí está todo más que bien”, agregó uno de los conductores del ciclo, frente a Topa, que reconoció que es amigo de la pareja por haber trabajado con ambos.

Leé más:

Gonzalo Gerber contó cómo se enteró del romance de su ex, Dai Fernández y Nico Vázquez

LAS FOTOS DE LA PARTIDA DE NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ RUMBO A LOS EE.UU.

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Nico Vázquez y Dai Fernández rumbo a los EE.UU. (Foto: Movilpress)

Leé más:

El contundente gesto de Gonzalo Gerber con Nico Vázquez tras confirmar el romance con su ex Dai Fernández

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.