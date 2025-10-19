Gimena Accardi rompió el silencio la semana pasada sobre el flamante romance entre su ex, Nico Vázquez, y la actriz Dai Fernández. Si bien sus palabras fueron de apoyo y buena onda, un detalle en su lenguaje corporal dejó a todos con la guardia alta.

En SQP le preguntaron a Accardi sobre si alguna vez sospechó que entre Vázquez y Fernández había algo más que amistad. Su respuesta fue contundente: “No. Entiendo las especulaciones, es lógico… Pero no, para nada, nunca jamás sospeché”. Incluso remarcó: “Quiero creer que es de ahora”.

Fotos: Instagram de Gime Accardi y Nico Vázquez

Sin embargo, mientras decía esas palabras, el video de la entrevista mostró que Accardi ladeó la cabeza de un lado al otro, en un gesto típico de negación. Ese movimiento, aunque sutil, no pasó desapercibido y abrió la puerta a nuevas interpretaciones.

Leé más:

Gime Accardi puso en duda las fechas del romance de Nico Vázquez con Dai Fernández: “Quiero creer…”

EL GESTO DE GIME ACCARDI QUE PUSO EN DUDA SUS BUENOS DESEOS A NICO VÁZQUEZ Y DAI FERNÁNDEZ

En el mundo del lenguaje corporal, popularizado por series como “Lie to Me”, este tipo de contradicción entre lo que se dice y lo que se expresa con el cuerpo se conoce como incongruencia, y en Bendita fueron lapidarios con la actriz en uno de sus informes.

Los especialistas aseguran que, cuando hay una incongruencia, el gesto no verbal suele revelar el sentimiento más genuino o el verdadero pensamiento. En este caso, el movimiento involuntario de la cabeza de Accardi haciendo “no” podría indicar que no está del todo convencida de la versión oficial, o que vive un conflicto interno con la situación.

Gime Accardi y Nico Vázquez

Más allá de la polémica por su lenguaje corporal, Accardi se mostró entera y le deseó lo mejor a la nueva pareja. “Si él está bien, yo estoy bien. Básicamente eso, le deseo lo mejor de todo corazón a él, a Dai”, afirmó.

Sobre Dai Fernández, la actriz solo tuvo palabras de elogio: “Un amor, es una divina, es hermosa, es talentosa”. Accardi dijo que entiende que el amor pueda surgir entre ellos, sobre todo por la “contención que ambos se estuvieron dando”. Y cerró: “Y bien por ellos, me alegra”.

Leé más: Nico Vázquez y Dai Fernández se van de viaje: cuál es el destino que eligieron

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.