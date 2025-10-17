El último jueves, muchas celebridades formaron parte del desfile del diseñador Joti Harriague, quien presentó su nueva colección y famosas como Zaira Nara, Gimena Accardi, Brenda Gandini y Evangelina Anderson se lookearon para la ocación.
También estuvieron en la primera fila a tono del fahion show Priscila Crivocapich, actual pareja de Roberto García Moritán, Anita Espasandín, novia del actor Benjamín Vicuña y la actriz Julieta Nair Calvo.
La influencer Angie Landaburu fue otra de las que posó para las cámaras de Ciudad con un vestido con transparencias, asi como Cande Ruggeri, Sofía Zámolo y Lola, la hija de Yanina y Diego Latorre.
Lee más...
LAS FOTOS DE LAS FAMOSAS EN EL DESFILE DEL DISEÑADOR JOTI HARRIAGUE
Fotos: Movilpress.