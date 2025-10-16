Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino sellaron su amor este jueves 16 de octubre con una emotiva ceremonia civil en el Registro Civil Central de Uruguay 753, a poco más de un año de la romántica propuesta de casamiento que el extenista le hizo a Eugenia en París.

Fiel a su estilo, Schwartzman sorprendió con un look moderno y relajado: dejó de lado el clásico traje negro y apostó por un blazer azul pastel, pantalones a juego, camisa celeste y zapatillas blancas.

Por su parte, Eugenia De Martino deslumbró con un vestido blanco marfil, minimalista y ajustado al cuerpo, confeccionado en tela sedosa hasta las rodillas y con un delicado detalle de transparencia en la parte inferior. Completó el look con una tela sutil sobre sus rizos dorados y un ramo de flores blancas, sumando un toque romántico y sofisticado.

Apenas salieron del registro, los recién casados fueron recibidos por sus familiares y amigos con una lluvia de arroz, papelitos rosados en forma de corazón y pétalos de rosa, en medio de abrazos, risas y mucha emoción.

LAS FOTOS DEL PEQUE SCHWARTZMAN Y EUGENIA DE MARTINO EN SU BODA POR CIVIL

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino (Foto: Movilpress)

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino (Foto: Movilpress)

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino (Foto: Movilpress)

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino (Foto: Movilpress)

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino (Foto: Movilpress)

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino (Foto: Movilpress)

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino (Foto: Movilpress)

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino (Foto: Movilpress)

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino (Foto: Movilpress)

Eugenia De Martino (Foto: Movilpress)

Diego Schwartzman (Foto: Movilpress)

Eugenia De Martino(Foto: Movilpress)

Diego Schwartzman y Eugenia De Martino y amigos (Foto: Movilpress)

Diego Schwartzman (Foto: Movilpress)

Eugenia De Martino con sus amigas Sol Szpryngier, Lina Cameli, Serena Romanini, Juliana Kawka, Felicitas Viaut, Sofía Pisarri, Agustina Vely y Eugenia Sánchez (Foto: Movilpress)

Leé más:

Dante Gebel adelantó sus entrevistas: del llanto de Wanda Nara a Cathy Fulop y su roce con Gabriela Sabatini

