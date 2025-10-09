El regreso de La Divina Noche de Dante será este sábado a las 23.15 por eltrece, nada menos que con la entrevista a Wanda Nara que marcó la agenda del último mes.

Es que ya que después de eso fue que la conductora acusó a Mauro Icardi de someterla a niveles de violencia de género comparables a los que sufrió Julieta Prandi de manos de Claudio Contardi, condenado a 19 años de prisión.

Contento por haber grabado charlas íntimas con Ricardo Montaner, Luis Brandoni, Nicolás Repetto y Florencia Raggi, Baby Etchecopar, entre otros, el show cuenta con una miniserie que protagoniza junto a Matías Santoiani, Manuel Wirtz, Mariano Martínez, Julián Weich y Agustín “Rada” Aristarán.

“La idea es retomar esa tele donde se puede hablar sin que sea aburrido. Y sin la pregunta artera, esa que está buscando más el videograf o un puntito más de rating”, explica el conductor que el 9 y 10 de diciembre cerrará la gira de Presidante Tour Argentina en el Gran Rex.

Así será la cuarta temporada de La Divina Noche de Dante.

“Yo he sacado mucha más data relajado que si hubiese ido con los botines de punta. Me ha resultado mucho desde lo coloquial y lo cordial llegar al corazón de la gente”, admitió antes de empezar la cuarta temporada del ciclo que produce Mario Pergolini.

“Yo he sacado mucha más data relajado que si hubiese ido con los botines de punta. Me ha resultado mucho desde lo coloquial y lo cordial llegar al corazón de la gente”.

-¿Sería seducir al invitado y al espectador al mismo tiempo?

-Sí. No nos olvidemos que la grieta no es patrimonio político, la grieta está también en el periodismo. Traté de hacer un un late night, cuidado, bien iluminado, con buena producción, sin buscar la crispación. Buscamos lo opuesto.

Wanda Nara pasó por La Divina Noche de Dante.

-¿Cómo viviste como persona y como periodista las repercusiones de tu entrevista a Wanda Nara? Fue después de eso (que todavía no salió al aire) que acusó a Mauro Icardi de violencia de género.

-Fue muy sorprendente porque no es de extrañar que ella se mueva como una diva, y no estoy haciendo un juicio de valores si lo es o no, Sí. sino que Wanda se mueve como tal, con su séquito, con su asistente, entonces no hicimos un contacto previo a la entrevista.

“Wanda se mueve como una diva, con su séquito, con su asistente, entonces no hicimos un contacto previo a la entrevista”.

-¿Ni siquiera pactaron de qué hablar?

-No pudimos ni siquiera pautar, nada, nada. Fue muy rápido, me dijo “me voy a cambiar”, estaba como muy apática. De hecho yo pensé que iba a ser una muy mala nota porque no pude hablar nada. Obviamente Wanda no va a estar esperando que yo la invite a Disney, obviamente, con todas las propiedades que dice tener.

Wanda Nara pasó por La Divina Noche de Dante.

-¿Te faltó generar el clima previo?

-No supe cómo cómo empatizar con ella. No obstante cuando se encendieron las cámaras y empezó la charla, no sé qué le pasó, tal vez se dio cuenta de que no era una trampa y se abrió. Y en un momento de la nota empezó a llorar, a hablar de su enfermedad, dijo “yo no hablaba de eso desde Italia y estoy contando sobre la leucemia”, y contó de los chicos y lo mal que la estaba pasando.

-Tremendo testimonio...

-Y quedamos todos sorprendidos. Porque no era la Wanda que nos tiene acostumbrados que se enciende la lucecita y te dice frasecitas para vender. Entonces me pareció que estaba despojada de las redes, despojada de las frases, creo. O es una gran actriz y deberían darle el Oscar o en su defecto creo que logramos contactar con esa parte humana, profunda que ella se niega a mostrar.

“En un momento Wanda empezó a llorar, a hablar de su enfermedad, dijo “yo no hablaba de eso desde Italia y estoy contando sobre la leucemia”, y contó de los chicos y lo mal que la estaba pasando"

-¿Cómo hacés equilibrio entre la curiosidad y evitar lastimar con preguntas cuando te cuentan situaciones tan delicadas?

-No sé si me juegan contra o a favor, pero yo los entrevisto en lo que es mi casa, es como una suerte de mi canal. Tal vez sería otro tipo si lo hiciera desde el eltrece, geográficamente acá, porque funjo de empleado. Acá yo estoy como anfitrión. Cuando estoy ahí me siento como que te invité, a vos Fernando, a comer pizza a mi casa, y te hago pasar una noche espantosa.

Wanda Nara pasó por La Divina Noche de Dante.

-Priorizás a la persona por sobre el periodista...

-Te trato como un amigo, por ahí te pregunto, ¿qué pasó con esto en tu vida personal? Veo que te incomodás y no arruino la noche de pizza, reculo. Tengo ese reflejo, no sé si, insisto, si es para bien o para mal, va en detrenimiento para el periodismo, pero creo que gano mucho más porque después me cuentan cosas, él boca a boca me resulta, le dicen, “tenés que ir, te tratan muy bien”. Entonces, trato de que nadie la pase mal.

“O Wanda es una gran actriz y deberían darle el Oscar o en su defecto creo que logramos contactar con esa parte humana, profunda que ella se niega a mostrar”.

-¿Te pasó alguna situación incómoda con algún personaje?

-La temporada pasada al hermano de Luis Miguel, a Alejandro Basteri, y me dice, “yo no voy a hablar de Micky, tengo prohibido hablar de Micky”. ¿Pero llevás o tenés hermano Luis Miguel, no vas a hablar de Micky?. “De mi papá ni mi mamá tampoco”. Me quería matar. ¿Por qué estamos teniendo esta charla? Porque si no me lo dice yo me hago el tonto. Pero después se fue ablandando.

Dante Gebel con Alejandro Basteri, el hermano de Luis Miguel.

-¿Salió una buena nota?

-Es que le escribí a Luis Miguel, que le escribió al hermano. Y le digo, “decile a Micky”, que vas a hablar bien, que no te iba a preguntar de la vida privada de Luis Miguel. Y se fue como ablandando y terminó hablando del padre, de la mamá... Pero es una tarea donde vos estás como dueño de casa.

“No me envicio con otras entrevistas para que no se me peguen cosas de otros tampoco. Y si caigo en el error de preguntarle algo que es un sitio muy común, bueno, caigo”.

-Ahora que las entrevistas volvieron a estar de moda, ¿te fijás en otros colegas? ¿Sos de revisar notas a los artistas para ver qué preguntar y qué no?

-No veo. Si veo otras entrevistas del entrevistado, sí tengo declaraciones. Tengo una producción que me dice, declaró todo esto. Si hay algo que me interesa, le pregunto, “¿dijiste tal cosa? ¿Es verdad?“. Pero no me envicio con otras entrevistas para que no se me peguen cosas de otros tampoco. Y si caigo en el error de preguntarle algo que es un sitio muy común, bueno, caigo. Pero no me gusta ver qué preguntaron los otros cinco para tratar de buscar la quinta pata al gato.

Dante Gebel con Baby Etchecopar. Por: Godo

Los invitados de lujo de La Divina Noche de Dante

“Cada invitado que tuve me sorprendió por la parte humana, y uno es Baby Etchecopar”, afirmó.

“Cada invitado que tuve me sorprendió por la parte humana, y uno es Baby Etchecopar”.

La noche del 12 de marzo de 2012 la casa de Ángel Baby Etchecopar fue escena de un violento asalto a mano armada, cuando en medio de una balacera Baby mató a uno de los delincuentes, y resultó alcanzado por los disparos al igual que su hijo Federico. Por suerte, la hija embarazada del conductor no sufrió heridas.

Agustín “Rada” Aristarán, Mariano Martínez y Julián Weich participan de la mini serie de La Divina Noche de Dante.

-Hubo hasta un asesinato...

-En la casa hubo en un momento 57 balazos y 27 fueron de él. O sea, es una película del far west, y te lo cuenta. Pero no fuimos tanto por ahí, sino porque yo quería descubrir si gente como él tiene un avatar, si trabaja de Baby, o él es así.

-¿Te encontraste gente así?

-Eso es lo que más a mí me sorprende. Tuve muchos entrevistados. Al que tiene un avatar y trabaja de personaje, mi respeto porque hace la dicotomía perfecta. Pero hay otros que se creen lo que venden. Y no se relajan nunca. En el universo argentino tenemos uno que va a decir, ¡opa! ¿Qué pasó?

Dante Gebel con Mau y Ricky (Foto: prensa eltrece)

-Y están los otros...

-Y después está el otro que se enciende la cámara y labura de eso, me parece perfecto, son los Roberto Sánchez que hacen de Sandro. Pero después están los que se creen Sandro, y eso me sorprende mucho, y los he tenido que entrevistar y no los puedo romper nunca, porque se lo creen, compran el producto.

-¿Quiénes son los otros inviados?

-Tenemos Ova Sabatini y Catherine Fulop y pudieron hablar de toda esta grieta que hay con Paulo Dybala y Gabriela Sabatini.

“Tenemos Ova Sabatini y Catherine Fulop y pudieron hablar de toda esta grieta que hay con Paulo Dybala y Gabriela Sabatini”.

-¿Algún lujo más?

-Después logramos a un tipo que a mí siempre me gustó tener junto con su mujer, y es Nicolás Repeto y Florencia Raggi. Fue muy divertido verlos interactuar, como ella lo hace callar. Estuvo extraordinario, me encantó. Aparte, Nico es un tipo duro de roer.

El stand up de Dante Gebel en el Gran Rex

-¿También seguís con la gira de Presidante?

-Llevamos tres años y medio de gira, 700 mil espectadores en todo el mundo, en el Radio City de Nueva York, en todos los Movistar Arena del mundo, en Colombia, en Guatemala, hicimos en Chile, y en Argentina llevamos 30 ciudades y cerramos en el Gran Rex el 9 y 10 de diciembre.

Dante Gebel en el Presidante Tour Argentina. (Foto: @dantegebeloficial)

-¿Cómo viene la venta?

-Ya está casi todo vendido, pero nos sorprendió mucho porque ya estuvimos en el Gran Rex, estuvimos en el Movistar Arena de Buenos Aires, dos Luna Park, y la gente sigue yendo porque se divierte mucho, la pasa bien, se ríe, llora, son como un cóctel de emociones.

-Ahí dejás al conductor de lado y te convertís en actor

-Soy actor y hago una suerte de stand up donde digo qué, qué haríamos, qué haría en este caso si fuera presidente por 24 horas. Pero no es un delirio o un papeo, sino que tiene un guión muy bien ajustado, aceitado, y creo que la gente lo disfruta con nosotros.

Dante Gebel en el Presidante Tour Argentina. (Foto: @dantegebeloficial)

-¿Cómo es el show?

-Van pasando muchas imágenes donde recorremos el barrio, cosas en común que los argentinos creemos que las habíamos perdido.

“En Presidante soy actor y hago una suerte de stand up donde digo qué, qué haríamos, qué haría en este caso si fuera presidente por 24 horas”.

-¿Eso lo hacés también en otros países con otras culturas?

En todo el mundo, con otras culturas, sí. Me ha tocado ir a Europa, a El Salvador, y tenés que adaptarte a la cultura de cada país. Es una suerte de estudio de campo.

-A esta altura de la vida, ¿te queda algo por hacer? ¿Algún entrevistado por tener?

-La gira todavía nos queda, tenemos muchas propuestas de otras partes del mundo. Y en cuanto a entrevistados, sí, hay uno ahí que estamos arrimando el bochín, me cuesta un poquito, pero yo creo que lo vamos a lograr. El no quiere dar notas porque lo atacan, pero si lo logramos sería un sueño.

Video y edición: Fernando Halperín