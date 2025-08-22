Durante días se especuló con los motivos que llevaron a Wanda Nara a instalarse en Los Ángeles. Rumores de nuevos negocios, posibles proyectos televisivos y hasta reuniones vinculadas a su pareja sonaron fuerte en los medios.

Sin embargo, finalmente se conoció la verdad: la empresaria viajó especialmente invitada por la producción de La Divina Noche de Dante, el ciclo de Dante Gebel que regresa a la pantalla de eltrece con una nueva temporada.

“La razón por la que Wanda fue a L.A! Dante Gebel regresa a la pantalla de eltrece con una nueva temporada de La Divina Noche. La encargada de abrir esta nueva edición será Wanda Nara, quien viajó especialmente invitada por la producción”, escribió Marcia para Gossipeame.

Wanda Nara. Crédito: Instagram

WANDA NARA, UNA DIVA SUELTA EN LOS ÁNGELES

La encargada de abrir esta edición será nada menos que Wanda, quien se convirtió en la primera figura confirmada para el regreso del programa.

En las imágenes filtradas desde el set se la pudo ver sonriente, en un mano a mano con el conductor, en un estudio ambientado con la ciudad de Los Ángeles de fondo y acompañado por una banda en vivo.

Este debut no es casual. La producción eligió a Wanda como rostro de apertura por su magnetismo mediático, su popularidad internacional y su capacidad de generar conversación en redes sociales.

Foto: gentileza prensa

Foto: gentileza prensa

Foto: gentileza prensa

Foto: gentileza prensa

De hecho, la foto junto a Gebel ya empezó a circular y generó expectativa entre sus seguidores.

Con esta aparición, Wanda Nara no solo despeja las versiones sobre supuestos conflictos personales o viajes misteriosos, sino que además confirma su lugar como una de las figuras más buscadas de la televisión argentina e internacional.

CÓMO SERÁ LA NUEVA EDICIÓN DE LA DIVINA NOCHE DE DANTE POR ELTRECE

Dante Gebel regresa a la pantalla de eltrece con una nueva temporada de La Divina Noche, el big show que combina entretenimiento, emoción y grandes figuras internacionales.

La encargada de abrir esta nueva edición será Wanda Nara, quien viajó a Los Ángeles especialmente invitada por la producción. En una entrevista íntima y profunda, Wanda habló como nunca antes de su enfermedad, sus relaciones pasadas, su infancia marcada por momentos difíciles y hasta dejó ver un costado espiritual.

Además, disfrutó de los parques temáticos (Universal estudios) y recorrió Hollywood, llegando al set en un auto icónico elegido por la producción del programa junto a Warner Brothers.

Con esta apertura de lujo, La Divina Noche se consolida como uno de los programas más esperados de la televisión argentina.

El ciclo, producido por Mario Pergolini se prepara para estrenar muy pronto su cuarta temporada (la segunda por eltrece).

Esta temporada constará de trece emisiones en los que por primera vez, cada una estará precedida por un sketch de altísima producción, grabado como si se tratara de una miniserie cinematográfica, con una narrativa que se desarrollará a lo largo de los trece programas, que prometen entrevistas únicas y momentos inolvidables.