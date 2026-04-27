Madonna sorprendió al anunciar públicamente que ofrece una recompensa para recuperar el vestuario que utilizó durante su reciente aparición en el festival Coachella, prendas que desaparecieron poco después de su presentación y que tienen un valor personal incalculable.

La artista participó como invitada especial durante el show de Sabrina Carpenter y protagonizó uno de los momentos más comentados del evento musical.

Madonna perdió el atuendo que usó en Coachella 2026: qué recompensa ofrece | Créditos: Instagram @madonna

Sin embargo, la emoción de aquella noche quedó empañada cuando descubrió que parte del atuendo había desaparecido. A través de sus redes sociales, la Reina del Pop expresó su preocupación y realizó un pedido directo a quienes puedan aportar información.

“Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas retro que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales; la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas”, escribió la intérprete.

Madonna perdió el atuendo que usó en Coachella 2026: qué recompensa ofrece | Créditos: Instagram @madonna

MADONNA OFRECE RECOMPENSA POR UN ATUENDO PERDIDO

Madonna explicó que las piezas formaban parte de su archivo histórico y que habían sido recuperadas especialmente para esta presentación.

Madonna perdió el atuendo que usó en Coachella 2026: qué recompensa ofrece | Créditos: Instagram @madonna

En el escenario lució un conjunto completamente morado compuesto por corsé, chaquetilla, guantes, medias y botas, elementos que remitían a distintas etapas icónicas de su carrera.

“No es solo ropa, es parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron”, agregó la artista, dejando en claro que el valor sentimental supera ampliamente cualquier precio material.

Madonna perdió el atuendo que usó en Coachella 2026: qué recompensa ofrece | Créditos: Instagram @madonna

Ante la pérdida, la cantante decidió ofrecer una compensación económica para quien colabore con la devolución del vestuario. “Ofrezco una recompensa por su devolución”, aseguró, apelando a la buena voluntad de quienes puedan haber tenido contacto con las prendas tras el espectáculo.